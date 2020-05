Zo kun je stilstaan bij dodenherdenking

Leg een virtueel bloemetje in Madurodam of speel mee met de taptoe.

Het is gek, maar waar. Dodenherdenking houden we dit jaar allemaal in of rondom ons eigen huis. We kunnen geen monumenten bezoeken en geen bloemen leggen.

Toch willen velen van ons samen herdenken. Daarom geeft Metro tips voor hoe je stil kunt staan bij de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog in tijden van corona.

Online monumenten bezoeken

Hoewel het ten strengste is af te raden er een te bezoeken, kun je op digitale wijze van alles te weten komen over (oorlogs)monumenten bij jou in de buurt. Dankzij de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontdek je gauw genoeg meer over nabijgelegen belangrijke plaatsen. Je kunt ook de app downloaden. Wist je al dat er na de oorlog gedenktekens tussen speelvoetbalvelden werden opgericht voor in de oorlog overleden clubleden?

Virtueel bloemetje leggen

Elk jaar is er op 4 mei een speciale dodenherdenking voor kinderen in Madurodam, de Nationale Kinderherdenking Omdat het dit jaar niet door kan gaan, heeft de organisatie daar wat op bedacht.

De kinderen die willen kunnen een virtuele bloem kopen. Deze wordt namens hen in een monument in Madurodam gelegd. Grote kinderen en volwassenen kunnen ook een virtueel bloemetje leggen bij een monument op ware grote.

Taptoe meespelen om 19.58

Om twee minuten voor acht uur ’s avonds kan iedereen met een (blaas)instrument meespelen met de bekende taptoe. De bladmuziek vind je online.

Twee minuten stilte

Na de taptoe is het om 20.00 tijd voor de traditionele twee minuten stilte. We staan dan niet samen op de Dam, of bij een andere monument, toch delen we deze twee minuten samen.

Volg de ceremonie op tv

Op de televisie kun je een uitgebreid herdenkingsprogrammering volgen. Het hele programma is te vinden op de website van Nationaal Comité 4 en 5 mei.