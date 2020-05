Wat was toch de oorzaak van de Haagse studentenflatbrand?

Behoorlijk balen: de oorzaak van de studentenflatbrand ligt waarschijnlijk in een stekkerdoos.

Een brand op de zestiende verdieping van een Haagse studentenflat zondag is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een stekkerdoos van een verlengsnoer, meldt woningcorporatie Staedion, de eigenaar van de flat. De studenten die naar The Student Hotel moesten uitwijken, zijn weer terug in hun woning.

Plof

De woordvoerder van Staedion zegt dat er een „plof" heeft geklonken voordat de brand uitbrak. De appartementen in de studentenflat zijn niet aangesloten op het gas, meldt hij.

De flat met negentien verdiepingen, elk met twee eenheden van tien woningen, werd zondag om 17.30 uur vrijgegeven door de hulpdiensten. De woning waar de brand heeft gewoed, is als enige nog niet bewoonbaar. Een exact beeld van de schade kan de woordvoerder nog niet geven. Staedion heeft nog geen contact gehad met de huurder van de woning waar de brand uitbrak.

Ook in omliggende appartementen woedde brand. Drie mensen die rook hadden ingeademd, moesten naar het ziekenhuis gebracht. Zeven anderen zijn ter plaatse nagekeken.

Geen alarm

De flat had geen centraal brandalarm. Dat was ook niet verplicht, zegt de woordvoerder. Staedion is volgens hem bezig alle woningen te controleren op brandveiligheid. Daarna wordt bepaald bij welke woningen extra brandveiligheidsmaatregelen prioriteit hebben. Of de studentenflat nu wel een centraal brandalarm krijgt, is nog niet duidelijk.

De Rijksuniversiteit Leiden heeft in verband met de brand in de studentenflat een noodnummer opengesteld voor gedupeerde bewoners (071-5271132). De universiteit belooft te proberen de getroffen studenten zo goed mogelijk te helpen, maar tot nu toe viel de drukte mee, zegt een woordvoerder van de universiteit.