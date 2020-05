Wandelaar op landingsbaan overreden door Boeing 737

Een man is donderdagavond overreden en gedood door een Boeing 737, melden verschillende media. Hij wandelde over de landingsbaan van de internationale luchthaven van Texas.

Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. De man stierf nadat hij donderdagavond door een vliegtuig op de luchthaven Austin-Bergstrom in Texas was geraakt. Het toestel, van luchtvaartmaatschapperij Southwest Airlines, liep een forse deuk in een motorbehuizing op.

Reddingsactie piloot mislukt

CBS News meldde dat de piloot van het vliegtuig de man al had gezien voordat hij hem raakte. Hij probeerde met zijn vliegtuig te redden wat er te redden viel, maar dat lukte niet meer op tijd. Een luchthavenmedewerker vond kort daarop de stoffelijke resten van het slachtoffer op de landingsbaan. Er werd medische hulp ingeroepen, maar hij werd ter plaatse doodverklaard.

De landingsbaan waarop het drama gebeurde, werd direct afgesloten voor onderzoek.De tweede landingsbaan van Austin-Bergstrom bleef open.

Een Boeing 737, hoog boven de wolken.

Niemand in het getroffen vliegtuig, dat vanuit Dallas was gekomen, raakte gewond en alle passagiers konden snel van boord. De gestorven man had geen identificatie bij zich en droeg geen luchthavenuniform. De politie blijft onderzoeken wie hij is, hoe hij op de landingsbaan is gekomen en wat hij daar deed.

Dank aan vliegtuigbemanning

Een woordvoerder van Southwest vertelde aan Fox7: „Southwest werkt na dit ongeluk volledig samen met de lokale instanties die het onderzoek verrichten. We danken onze bemanning oprecht voor hun professionaliteit en snelle handelen.”