Vlaamse brandweer op zeehondenles na meldingen bezorgde burgers

Het Vlaamse Sea Life Blankenberge gaat brandweerlieden in kuststeden cursussen geven over zeehonden.

„Maar amai… Leeft ge nog, zeerobske?” De Vlaamse brandweer krijgt vaak telefoontjes van wandelaars die een aangespoelde zeehond zien, maar vaak weten ze ook niet of het dier gezond is en ‘m gewoon even ligt te chillen, of niet. Na de zeehondenles zullen ze zelf kunnen inschatten wat de status quo van een aangespoelde zeehond is.

Zeehonden expo

In het Sea Life-centrum komt ook een informatieve tentoonstelling over zeehonden om bezoekers beter te informeren. Zeehonden kunnen om diverse redenen opduiken op het strand. Soms zijn ze gewond of ziek, maar vaak komen de dieren gezond en wel gewoon even uitrusten.

Hallo! 😃 Ik ben een mooie, alerte grijze zeehond met een gezonde reserve vet 😉. Je kunt me tijdens jouw wandeling… Gepostet von SEA LIFE Blankenberge am Freitag, 15. Mai 2020

Bezorgde wandelaars

„De brandweer krijgt regelmatig telefoontjes van bezorgde wandelaars die denken dat het dier ziek is. Vaak kan ook de brandweer geen uitsluitsel bieden omdat ze niet voldoende kennis hebben over de dieren”, zegt manager Nicola Hamilton. Daarom wil Sea Life nu een cursus opstarten voor alle brandweerkorpsen in de kuststeden. „De brandweer van Oostende en Blankenberge was zelf al vragende partij.”

Beter informeren over zeehonden

Behalve de hulpdiensten wil Sea Life ook inwoners en toeristen beter informeren over zeehonden. Daarom richten ze in het Sea Life centrum in Blankenberge een kleine tentoonstelling in met informatie over waarom zeehonden aan land komen. Ook zal er telkens een Facebook-bericht verspreid worden als er een gezonde zeehond ligt uit te rusten op het strand. „Zo weten wandelaars dat ze zich geen zorgen moeten maken over de dieren en dat ze hen met rust moeten laten zodat ze kunnen uitrusten.”

