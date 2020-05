Toename in gelijkheid van inkomen vrouwen en mannen

Opnieuw is het verschil tussen het salaris van mannen en vrouwen kleiner geworden. Het CBS meldt dat in 2019 het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 14 procent lager was dan dat van mannen.

14 procent is fors. Gelukkig wordt het verschil elk jaar kleiner, aldus het CBS. Sinds 1995 is het loonverschil tussen mannen en vrouwen met gemiddeld 0,5 procent per jaar teruggelopen.

30 euro per uur

Het CBS legt uit dat het verschil wordt veroorzaakt door de banen met een loon van minstens 30 euro per uur. Binnen die bannen zijn mannen oververtegenwoordigd. Een kwart van alle mannen krijgt minstens 30 euro per uur betaald. Vrouwen krijgen dus gemiddeld 14 procent minder uitbetaald, wat fors minder inkomen betekent.

In vijf op de zes banen wordt minder dan 30 euro per uur verdiend. Bij die banen zijn de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen nagenoeg gelijk aan elkaar.

Hoger netto-uurloon

Vrouwen hadden in 2019 gemiddeld wel een hoger netto-uurloon: 16,64 euro om 16,95 euro. Dat vrouwen een hoger netto-uurloon hadden, komt doordat beter betaalde banen ook zwaarder belast worden.

8 uur minder

In 2019 was het gemiddelde jaarloon, inclusief bijzondere beloningen, van vrouwen 38 procent lager dan dat van mannen. Dat verschil wordt grotendeels verklaard door het lagere aantal uren dat door vrouwen gewerkt werd. Vrouwen werkten gemiddeld 8 uur minder dan mannen per week.