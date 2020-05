Tilburgse meter helpt drukte controleren

Gemeenten proberen allerlei dingen om burgers te helpen in de coronacrisis. In Breda biedt de gemeente sinds korts een druktemeter aan. Met succes, zo blijkt.

De druktemeter, beschikbaar als website en app, vertelt je of een gebied misschien te druk is om op een fijne en verantwoorde manier te bezoeken.

De druktemeter werd woensdag geïntroduceerd door burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank, samen met ondernemers uit de binnenstad.

Druktemeter werd 3000 keer gebruikt

De meter is beschikbaar via de website centeroftilburg.com en als app. De druktemeter van de gemeente Breda die laat zien hoe druk het is in de binnenstad is de afgelopen dagen 3000 keer geraadpleegd. Op zondag is de app 224 keer gebruikt. Dat maakte de gemeente bekend.

Stuur een appje naar de druktemeter

Het frequente gebruik kan een resultaat zijn van het gebruiksgemak. Het raadplegen van de druktemeter gaat vrij simpel. Door een berichtje te sturen naar het WhatsAppnummer 06-11778060 weet je na een paar tellen of het stoplicht aan de Bredase binnenstad op groen, oranje of rood staat. Is het stoplicht groen? Dan heerst er bedrijvigheid als tijdens daluren. Staat hij op oranje of rood? Dan is de stad vrij tot zeer druk.

Zondag was het in Breda de hele dag groen. „De binnenstad is rustig", antwoordde de gemeente aan de gebruikers.

Door een berichtje te sturen naar het WhatsAppnummer 06-11778060 weet je na een paar tellen of het stoplicht aan de Bredase binnenstad op groen, oranje of rood staat. | Foto: Website Center of Tilburg

Camera’s, parkeergarages en toezichthouders

Waarop baseert de druktemeter dit advies? Hij baseert die op gegevens van onder meer toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages. Dit weekend plaatste de gemeente Tilburg vier poorten in de binnenstad met meetinstrumenten.

Stoplicht van druktemeter op oranje

„Met de cijfers die we binnenkrijgen kunnen we nog beter monitoren hoe druk het is en daarop sturen", zegt de woordvoerster. Op zondagmiddagen staat het virtuele stoplicht op oranje dat staat voor bedrijvigheid. „Op basis van de cijfers gaan we de informatie bij het stoplicht steeds verder actualiseren."

Drukte rond Moederdag voorkomen

Het inzetten van de druktemeter kwam in de aanloop naar Moederdag. Onlangs riep de burgemeester van Tilburg inwoners op niet massaal naar de stad te komen om inkopen voor deze speciale dag te doen. De gemeente wilde de drukte spreiden over de week. Volgens een woordvoerster van de stad heeft de oproep om drukte te vermijden geholpen.

„Acceptabel druk”

„Het is wel druk in de stad, maar acceptabel druk” zo zegt de woordvoerder. „We zijn tevreden. Vandaag was het rustig en lijkt het erop dat iedereen thuis Moederdag viert.” De afgelopen twee weken zag Tilburg op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een piek in het aantal bezoekers. „Vandaar dat we zijn gaan waarschuwen voor drukte in de stad."