Alle scholen open, testen vanaf 1 juni en prangende vraag aan jeugd

Premier Rutte en minister De Jonge lichtten tijdens de persconferentie een aantal versoepelingen op de maatregelen toe.

Zoals het dinsdag al door de wandelgangen gonsde, heeft premier Rutte op de persconferentie bekendgemaakt dat de aangekondigde versoepelingen per 1 juni doorgaan. Het aantal doden daalt, evenals het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen. Daarnaast is de IC-capaciteit in orde. Logischerwijs dat er dan ook een en ander wordt versoepeld, zegt Rutte.

Horeca

Versoepelen kan, maar blijf wel waakzaam, gaat als rode draad door de persconferentie.

De dertig max is versoepeld naar „exclusief medewerkers.” Medewerkers van restaurants, bioscopen en theaters tellen niet mee in het maximumaantal van 30 mensen dat vanaf 1 juni binnen aanwezig mag zijn. „Het eerdere plan, waarbij de medewerkers wél meetelden, is niet goed uitvoerbaar.” Uiteraard geldt de 1,5 meter en vooraf moet „een checkgesprek aan de voorkant” plaatsvinden, om te bepalen of de gezondheid in orde is.

Huisgenoten en huishoudens (gezinnen) hoeven in horeca geen 1,5 meter afstand te bewaren.

Het kabinet heeft erover gesproken om de horeca al het hele pinksterweekend open te laten gaan, maar ziet daarvan af uit vrees dat het anders te druk wordt. „Het is een grote en spannende stap.”

Rutte zei dat het logisch is dat sommige beroepsgroepen zich afvragen waarom zij niet aan de slag mogen en andere beroepsgroepen wel. Hij vindt die vraag begrijpelijk, maar wijst erop dat je oog moet hebben voor het grote geheel. „Als iedereen tegelijk weer begint, leidt dat tot te veel drukte. Daar zit geen waarde-oordeel achter, maar wel een risico-inschatting.”

Feestcafé en clubs blijven nog gesloten, „daar is het risico nog te groot.”

Scholen

Basisscholen en buitenschoolse opvang gaan op 8 juni weer helemaal open.

Leerlingen komen lopend of met de fiets naar school, niet met openbaar vervoer.

Middelbare scholen, die ook vanaf 2 juni weer opengaan, moeten fysiek onderwijs gaan geven.

Per 15 juni gaan scholieren van het voortgezet onderwijs weer school toetsen op school maken.

OV

Het OV rijdt vanaf 1 juni weer de gewone dienstregeling, met een capaciteit van 40 %.

In de trein, metro bus en tram draagt iedereen vanaf 14 jaar een mondkapje.

Reizigers in het openbaar vervoer die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van 95 euro krijgen.

Op de perrons is een mondkapje niet verplicht, de anderhalve meter wel.

Reis alleen als het noodzakelijk is.

Verzoek aan de jeugd

De premier richt zich in de persconferentie speciaal tot Nederlandse kinderen en de jeugd. Hij maakt ze een groot compliment en toont begrip dat ze soms kwaad en somber waren over de maatregelen. „Het is mede aan jullie te danken dat er veel minder mensen in het ziekenhuis zijn gekomen.”

Rutte vraagt de jongeren en kinderen om mee te denken en mee te praten over de Nederlandse corona-aanpak. „We vinden het belangrijk dat jullie mee gaan denken en praten. Jullie ideeën en creativiteit zijn hard nodig. We dagen jullie jullie uit, dus lever jullie ideeën in.”

Verpleeghuizen en testen

Minster De Jonge heeft ook een aantal mededelingen.

Vanaf 25 mei mogen meer verpleeghuizen weer bezoek ontvangen. Iedereen die „er klaar voor is en voorbereid is”, kan de deuren beperkt openzetten voor bezoek. Alleen als er geen besmetting is in het verpleeghuis, mag elke bewoner één bezoeker ontvangen. Uiterlijk 15 juni moeten alle instellingen weer “een vorm van” bezoek kunnen ontvangen.

Wanneer vanaf 1 juni iedereen met coronaklachten zich kan laten testen, kan dit direct bij de lokale GGD. De persoon met klachten hoeft niet meer langs de huisarts. Aanmelding gebeurt via een landelijk telefoonnummer. Volgende maand moet er genoeg testcapaciteit zijn om dit te regelen.

Het kabinet gaat allerlei coronadata verzamelen en naast elkaar leggen om zo nodig sneller in te kunnen grijpen. Minister De Jonge vergelijkt het informatiesysteem met een dashboard van een auto. „De kilometerteller laat zien hoe hard je rijdt en ook kun je zien hoeveel kilometer je auto gereden heeft.” Er gaat informatie van bijvoorbeeld het aantal IC-bedden, informatie van teststraten van de GGD, informatie van huisartsen en nog veel meer verzameld worden. „Als bij een teststraat bij het strand blijkt dat er veel mensen zijn besmet, dan kun je daar in je maatregelen rekening mee houden.”

Ook nog gezegd

Werk thuis wanneer je verkouden bent. „Niet stoer naar het werk gaan bij klachten.”

„Met sportscholen zijn we in gesprek om te kijken of ze eerder open kunnen dan 1 september.”

„De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend. Nu is het cruciaal dat de versoepeling van de maatregelen het nog belangrijker maakt om ons aan de maatregelen te houden.”

„Een heel mooi Hemelvaartsweekend, maar vergeet niet dat de piek op de IC nog maar een maand achter ons ligt. Blijf dus waakzaam.

