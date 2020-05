RIVM meldt 22 nieuwe ziekenhuisopnamen en 18 nieuwe doden

Het aantal doden door het coronavirus is met 18 gestegen naar 5440. Ook zijn er 22 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Dat meldt het RIVM.

Dat zijn minder nieuwe patiënten dan zaterdag. Toen waren het er 58. Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest is 11.307.

Nieuwe besmettingen

Het aantal nieuw gemelde besmettingen is 245. In totaal zijn er nu 42.627 bevestigde besmettingen gemeld bij het RIVM, maar doordat lang niet iedereen getest wordt, ligt het werkelijke aantal besmettingen hoger.

Minder doden gemeld dan zaterdag

Het dodental als gevolg van het coronavirus is gestegen met 18. Zaterdag was dat een stijging van 63. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden want er zit een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat het overlijden wordt gemeld. De opnamecijfers hebben diezelfde vertraging.

In totaal zijn er, voor zover bekend, 5440 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Maar dat aantal ligt in werkelijkheid hoger, omdat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting met het virus.