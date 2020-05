RIVM: 71 nieuwe coronadoden, 35 nieuwe corona-opnames

Het RIVM meldt vrijdag 71 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat zijn dertien sterfgevallen minder vergeleken met donderdag. Het totaal aantal doden in Nederland loopt op tot 5359.

Vandaag zijn er 35 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Er zijn 71 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Kerncijfers vrijdag 8 mei

In totaal zijn er 42.039 Nederlanders positief getest op het virus. Daarmee stijgt dit aantal met 319 ten opzichte van gisteren.

Totaal bevestigde gevallen: 42.039

Aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 10.592

Toename aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten: +35 (donderdag: +39)

Totaal bevestigde sterfgevallen: 5359

Toename bevestigde sterfgevallen: +71 (donderdag: +84)

Vanaf 8 mei wijziging registratie

De normale ziekenhuiszorg wordt steeds meer opgestart. Ziekenhuizen testen uit voorzorg steeds vaker mensen op het nieuwe coronavirus die om een andere reden dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit gebeurt om verspreiding van COVID-19 binnen het ziekenhuis te voorkomen. Sinds 1 mei wordt daarom bij een melding van een positief geteste patiënt op COVID-19 nagevraagd wat de reden voor de ziekenhuisopname was.

Vanaf 8 mei worden alleen nieuwe ziekenhuisopnames weergegeven in de cijfers over ziekenhuisopnames waarbij COVID-19 de opnamereden is. De meldingen van patiënten die voor een andere reden in het ziekenhuis worden opgenomen en bij screening ook COVID-19 blijken te hebben worden toegevoegd aan het totaal aantal meldingen.