Rattenslang kronkelt plotseling door tuin in Zeeland

In het Zeeuwse Goes is een bewoner zich zaterdagavond kapot geschrokken. Er kronkelde namelijk plotseling een rattenslang in de tuin, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

De slang is waarschijnlijk ontsnapt of gedumpt.

Zoektocht

Na het spotten van de slang waarschuwde de bewoner direct de dierenambulance. Die kwam de slang al snel halen en bracht het dier naar reptielenzoo Iguana in Vlissingen, dat is een opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen.

Amivedi, de organisatie voor gemiste en gevonden huisdieren, houdt zich nu bezig met het opsporen van de eigenaar. Volgens de organisatie komt het vaker voor dat rattenslangen worden gevonden. Ze zijn niet giftig en kunnen volgens de organisatie geen kwaad.

Ontsnapt

Hoe de slang in de tuin in Goes in beland, is nog niet duidelijk. „Het kan door een piepklein gaatje van een terrarium zijn ontsnapt, maar het kan ook gedumpt zijn. Dat komt vaker voor. Dan hebben mensen zich toch verkeken op zo'n dier”, zegt een werknemer van Amivedi tegen PZC.