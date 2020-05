Positieve trends in België en Duitsland, noodtoestand Japan verlengd

In België zijn het afgelopen etmaal 59 mensen met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis, terwijl 69 patiënten werden ontslagen. Het is de tweede dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen.

In totaal liggen er 3044 coronapatiënten in een ziekenhuis. Het aantal mensen op de intensive care daalde met 19 naar 655. „De trend is heel positief", zei viroloog Steven van Gucht op de dagelijkse persconferentie.

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen steeg met 361, enkele tientallen minder dan een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden tachtig sterfgevallen geregistreerd, waarvan 41 in ziekenhuizen en 39 in woonzorgcentra. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 7924.

Dodenaantal Duitsland blijft dalen

Het aantal mensen in Duitsland dat de afgelopen 24 uur is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus is fors gedaald. De afgelopen 24 uur zijn er 43 doden geregistreerd, de dag daarvoor waren dat er nog 74. Vrijdag stierven 94 mensen. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 679 nieuwe gevallen. Dat zijn er ruim 100 minder dan op zaterdag. In totaal is het coronavirus nu bij meer dan 163.175 mensen vastgesteld in het land, 6692 zijn overleden als gevolg van het longvirus.

Gelijk aantal doden in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur tijd 164 sterfgevallen geregistreerd die het gevolg zijn van het gevreesde coronavirus. Het is hetzelfde aantal doden als zondag is vastgesteld. Het aantal besmettingen is met 356 toegenomen meldden Spaanse media. Dat is het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 8 maart. Van de 218.000 besmette patiënten zijn er inmiddels 121.000 genezen. Meer dan 25.400 patiënten zijn aan het virus bezweken.

Noodtoestand Japan verlengd

Japan verlengt de noodtoestand die is uitgeroepen wegens het coronavirus tot en met 31 mei. Premier Shinzo Abe heeft dit maandag gezegd met het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder kunnen worden ingetrokken wanneer dat in het hele land of plaatselijk voor mogelijk wordt gehouden.

Het nieuwe coronavirus uit China dook 16 januari voor het eerst op in Japan. Sindsdien zijn er ongeveer 15.000 besmettingen vastgesteld en bijna 490 patiënten overleden. Circa 4000 patiënten zijn inmiddels genezen. Het land telt 126,5 miljoen inwoners.

Weer ruim 10.000 gevallen in Rusland

Het officiële aantal coronabesmettingen in Rusland is toegenomen met 10.581. Dat brengt het totale aantal vastgestelde besmettingen op 145.268. Ook meldde Rusland 76 nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal Russische coronadoden komt daarmee op 1356.

Zondag meldde Rusland een recordtoename van het aantal coronabesmettingen met 10.633. Desondanks versoepelt de regering de beperkende maatregelen mogelijk vanaf 12 mei.