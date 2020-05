Politie speurt naar surfplank van vermiste surfer, hulp publiek gevraagd

De politie zoekt naar het surfplank van de 23-jarige vermiste Mathijs en roept hulp van het publiek in.

De politie is op zoek naar de surfplank van de 23-jarige Mathijs uit Delft, die maandag samen met vier anderen om het leven kwam bij het surfdrama in de Noordzee voor de kust van Scheveningen. De hulp van het publiek is ingeroepen om uit te kijken naar de surfplank.

Mathijs ging met zijn vrienden Max en Joost, Pim en Sander de wilde zee in. Alle vijf waren zeer ervaren en fitte surfers, maar kwamen in de problemen door de wilde zee, harde wind en vooral het metershoge schuim. Alleen het lichaam van de 23-jarige student kon niet worden geborgen, tot groot verdriet van de nabestaanden.

Aanwijzingen

Gevraagd wordt nu uit te kijken naar de witte surfplank met rode streep in het midden, tot en met vrijdag nog volop gebruikt door de Delftse student en groot surfliefhebber. „De locatie van de surfplank kan de politie nieuwe aanwijzingen geven over de plek waar de vermiste surfer zich mogelijk kan bevinden”, meldt de politie zondag.

Oproep

De afgelopen dagen is intensief gespeurd naar het laatste slachtoffer, de man uit Delft. Er is een oproep gedaan aan alle (professionele) gebruikers van de Noordzee om extra op te letten en snel te melden zodra zij iets waarnemen. Gevraagd wordt aan mensen die iets hebben gezien contact op te nemen met het nummer 0900-8844.

Medeleven

Burgemeester Johan Remkes gaf vrijdag al aan zeer mee te leven met de nabestaanden. „Vier families hebben het slechte en meest gevreesde nieuws gekregen dat er bestaat en moeten afscheid nemen van hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef. Een familie leeft daar bovenop nog in onzekerheid. Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat, geldt dat hier.”

