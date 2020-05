Politie doet grootste geldvondst ooit

De politie heeft op 1 mei een recordbedrag van 12,58 miljoen euro aangetroffen in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Een 35-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld is in beslag genomen.

De vondst werd gedaan in een onderzoek naar witwassen. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag ooit dat op één locatie is gevonden in ons land. Het betreft biljetten van twintig tot vijfhonderd euro met een gewicht van maar liefst 255 kilo. Ook zijn twee vuurwapens met munitie en een geldtelmachine in beslag genomen.

'Jaarlijks miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen'

Het aanpakken van witwassen heeft prioriteit bij de Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit, laat de politie weten. „Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij drugshandel, oplichting of financiële fraude. De ondermijnende werking van deze vorm van criminaliteit is steeds vaker aan de oppervlakte zichtbaar wanneer het criminele geld en de criminele invloeden de legale economie en gewone samenleving bereiken."

Politie houdt verdachte vast

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn raadsman. Afgelopen maandag is hij voorgeleid voor de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft de bewaring bevolen voor veertien dagen.

De grootste geldvondst op één locatie

Het is niet per se de grootste geldvondst van de Nederlandse politie aller tijden, maar wel de grootste geldvondst op één locatie. Zo werd in oktober vorig jaar nog 12,8 miljoen euro gevonden tijdens meerdere huiszoekingen in een groot drugsonderzoek in Amsterdam. Toen werden er zeven mensen aangehouden op verdenking van invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland.