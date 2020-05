Ov-gebruiker pakt liever fiets dan mondkapje

Per 1 juni is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Toch springen veel mensen liever in de auto of op de fiets dan dat ze met mondkapje op de tram instappen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling.

De helft (48 procent) van de mensen die voor de coronacrisis gebruik maakten van het openbaar vervoer, is niet van plan met het ov te reizen zodra het dragen van mondkapjes verplicht is. Dat concludeert EenVandaag na een peiling onder bijna 23.500 leden van het eigen Opiniepanel. Velen kiezen dan liever voor de auto, fiets of gaan lopen.

Alleen reizen wanneer het noodzakelijk is

Vier op de tien (43 procent) ov-gebruikers zeggen dat ze wel weer in het openbaar vervoer zouden stappen als alle reizigers mond- en neusbescherming dragen. Toch zijn mensen niet massaal van plan op pad te gaan. Velen zeggen dat alleen te willen doen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk of school.

Mondkapjesverplichting een goede zaak

Toch geven veel onderzoeksdeelnemers aan de mondkapjesverplichting in het openbaar vervoer een goede zaak te vinden. Maar liefst zes op de tien (59 procent) mensen staan achter het plan. Dat blijkt ook uit de bezorgdheid van deze twitteraar.

Anderen hebben weer te maken met bezorgde medereizigers.

Weer anderen denken vooruit.

Druk weekend voor het openbaar vervoer

Hoewel veel mensen aangeven het ov links te laten liggen, was het dit weekend druk in het openbaar vervoer. Zo was het dit weekend drukker dan afgelopen week in het openbaar vervoer in de regio Den Haag. Een aantal keren moesten extra trams worden ingezet om de passagiers beter te spreiden. Dat meldt een woordvoerster van HTM.

Vitale sectoren moeten kunnen blijven rekenen op tram en bus

De drukte ontstond ondanks de oproep van vervoerder HTM van afgelopen week om geen gebruik te maken van de tram of bus om bijvoorbeeld naar het strand of park te gaan. Dit, zodat mensen uit zogenoemde vitale sectoren kunnen blijven rekenen op hun tram en bus.

Drukte ov had 'ongetwijfeld te maken met het mooie weer'

„De algemene indruk was dat het dit weekend iets drukker was dan doordeweeks” zegt de woordvoerster van HTM. „Dat had ongetwijfeld te maken met het mooie weer. Voor dit soort momenten hebben we extra trams achter de hand. Als het te druk wordt en passagiers niet genoeg afstand van elkaar kunnen houden, zetten we een extra tram in om de passagiers te verdelen. Dat is in dit weekend een aantal keren gebeurd."

Vanaf maandag weer meer trams en bussen

Het Haagse vervoerbedrijf had de dienstregeling teruggeschroefd toen het coronavirus zich snel verspreidde, maar vanaf maandag gaan er meer trams en bussen rijden. „Daarmee hopen we ook de toenemende aantallen passagiers op te kunnen vangen, al blijf het advies alleen voor het ov te kiezen bij noodzakelijke ritten", zegt de woordvoerster.