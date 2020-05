Online vogels kijken helemaal in in coronatijd

Lekker thuis genieten van vogeltjes kijken: online de dieren spotten is helemaal in deze corona-thuisblijftijd.

De webcams van Vogelbescherming Nederland worden elk jaar al goed bekeken, maar dit jaar „gaan de cijfers door het dak", meldt de natuurorganisatie.

Via de webcams zijn op dit moment bijvoorbeeld de steenuil, kerkuil, merel, bosuil, gekraagde roodstaart, slechtvalk, ooievaar en lepelaar te volgen. Op het moment van schrijven volgden op zaterdagochtend bijna achthonderd mensen live naar de steenuil te turen. Hoewel, in beeld was een nestkastje. De steenuil was even niet te bekennen. Via de site is ook een vijver te zien. Zaterdagmorgen keken tussen de drie- en vierhonderd mensen tegelijk naar een vijvertje waarin niet zoveel gebeurde. Rustgevend is het wel.

Nu al een record

In twee maanden tijd hebben meer dan 1,1 miljoen mensen naar de broedende vogels gekeken. Daarmee is nu al een nieuw kijkcijferrecord bereikt, terwijl de webcams nog open blijven tot in juni. Vorig seizoen keken in totaal een kleine 850.000 mensen naar de vogels, een deel daarvan dagelijks. Een jaar eerder werd het record van een miljoen kijkers bereikt.

De verklaring van de hoge vogelkijkcijfers is logisch. Volgens de organisatie is het hoge bezoekersaantal te danken aan de vele mensen die noodgedwongen thuiszitten vanwege het coronavirus. De vogelbescherming spreekt van „spanning, sensatie en zen-momenten. Bijvoorbeeld als een marter eieren dreigt op te eten of steenuilen elkaar knuffelen.”

Op dit moment is bij genoemde organisatie ook een gratis cursus Tuinvogels in Nederland te volgen. In deze tien lessen voor beginners leer je vogels en geluiden herkennen via handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes.