Noord-Korea schiet 'per ongeluk' op Zuid-Korea

Het communistische Noord-Korea heeft per ongeluk schoten gelost richting Zuid-Korea. Dat is de inschatting van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.

Het voorval vond plaats bij de zogenoemde gedemilitariseerde zone. Dat is het zwaarbewaakte grensgebied dat de twee vijanden op het Koreaanse schiereiland van elkaar scheidt sinds de Korea-oorlog (1950-1953). Er kwamen een paar schoten uit het noorden, aldus Pompeo. Hij denkt dat het per ongeluk is gebeurd.

Geen doden

De Zuid-Koreanen schoten terug. Voor zover bekend heeft het geen levens gekost, benadrukte bewindsman Pompeo. Volgens de Zuid-Koreanen werden meerdere kogels afgevuurd op een bewakingspost.

Gezondheid Kim Jong-un

Het incident komt in een periode van aanhoudende speculaties over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Na meldingen in Aziatische media dat hij ernstig ziek en zelfs dood zou zijn, toonden Noord-Koreaanse staatsmedia beelden van Kim in actie op 1 mei.