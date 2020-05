Nigeriaanse man ter dood veroordeeld in online rechtszaak

In Nigeria is voor het eerst een uitspraak door de rechter gedaan via internet. In Lagos veroordeelde de rechtbank een man ter dood.

De man heeft volgens de rechter de 76-jarige moeder van zijn baas vermoord. Hij werkte als chauffeur voor de zoon van de vrouw.

Geen fysieke rechtszaak

De verschillende partijen kwamen deze week vanwege de coronacrisis niet fysiek naar de rechtbank. De verdachte, advocaten, getuigen en journalisten deden mee via het programma Zoom, dat vergaderen via internet mogelijk maakt.

De veroordeelde chauffeur, Olalekan Hameed, ontkende de beschuldigingen. Het is nog onduidelijk of hij in hoger beroep zal gaan. De gouverneur van de staat zou ook nog definitief groen licht moeten gegeven voor het ophangen van de man.

In Nigeria zijn tot dusver ruim 2800 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zeker 93 patiënten zijn overleden.

Rechtszaken niet altijd online

Door de coronamaatregelen konden ook in Nederland verschillende rechtszaken niet plaatsvinden. Een aantal rechtszaken kon online worden behandeld. Strafzaken liepen echter vertraging op, omdat deze niet online worden behandeld.

Vanaf 11 mei worden rechtszalen in Nederland weer meer gebruikt. De rechtsspraak in Nederland gaat in drie verschillende fasen. „We zijn nu in fase drie beland", legt woordvoerder Ilse Westenenk van de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch uit aan Omroep Brabant. „In de eerste fase zijn bijna alle zaken uitgesteld en alleen de zeer urgente zaken behandeld. In de tweede fase werden de zaken schriftelijk en online behandeld als dat mogelijk was en maandag begint fase drie. Dan zijn er meer betrokkenen welkom in de rechtbank, mits de anderhalve meter maatregel gehanteerd kan worden."

Strafzaken - zoals die van de man in Nigeria - worden in Nederland niet online behandeld. Publiek is normaliter wel welkom in de rechtszaal, door de coronamaatregelen kan dat de komende tijd nog niet. Wel moeten getuigen, verdachten en andere betrokkenen naar de rechtszaal kunnen vanaf 11 mei.