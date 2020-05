Nederlanders zijn gelukkiger met Nederland

Uit een recente enquête van Namens Nederland blijkt dat meer dan de helft van ons gelukkig is met het leven in Nederland. Dat zijn er fors meer dan vorig jaar.

De enquêtes vliegen ons om de oren. Iedereen wil weten hoe Nederlanders denken over de coronacrisis, en de toekomst die we na erna tegemoet gaan. Één ding is zeker. Volgens de peilingen van Namens Nederland, opgezet door NL2025, zijn Nederlanders gelukkig met het leven in Nederland dan ooit tevoren.

Groei van ruim 25 procent

Van de 65.000 ondervraagden geeft 64 procent aan gelukkig te zijn met het leven hier. Vorig jaar gaven was dat nog 37 procent. De huidige peiling Namens Nederland wordt sinds 15 april gehouden. Het lijkt er dus op dat, ondanks de coronacrisis, ruim de helft van de Nederlanders tevreden is met Nederland.

Zes op de tien mensen zijn tevreden over de manier waarop de overheid omgaat met de coronacrisis. Dat is wel iets minder dan een week geleden. Ook de steun voor corona-apps neemt af.

Zorg over de zorg

Er zijn ook dingen waar Nederlanders zich zorgen over maken. Zo geeft bijna driekwart van de deelnemers aan dat ze vinden dat er in de toekomst veel aandacht voor de zorg moet zijn. Ook stemt men in met het idee dat de capaciteit van ziekenhuizen moet worden uitgebreid.

Werkgelegenheid en onderwijs vindt men eveneens belangrijke thema's. Ook willen veel mensen dat er meer wordt gedaan tegen eenzaamheid bij ouderen.

Behoefte aan heropening horeca en musea

Om de economie weer op gang te krijgen, willen de deelnemers dat het midden- en kleinbedrijf en mensen met een tijdelijk contract hulp krijgen. Tot nu toe heeft de Nederlandse Bank zo’n 7 miljard aan steun aan bedrijven geboden. Dusver maakt slechts 15 procent van de mensen zich zorgen om de eigen baan.

Nederlanders geven aan te willen dat musea horeca weer open gaan. | Foto: GettyImages

In de enquête geeft 87 procent van de deelnemers aan dat er meer moet worden getest op corona. Tegelijkertijd wil men dat scholen en winkels weer open gaan, en wil een op de drie dat kwetsbare groepen in quarantaine worden geplaatst. Daar is minder steun voor dan voorheen. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat wil dat horeca en musea worden heropend.

Bekende enquête-aanjagers

De peiling Namens Nederland is opgezet door NL2025, een samenwerkingsverband van betrokken ondernemers, sporters, wetenschappers, mensen uit de kunstwereld en anderen. Onder de 'aanjagers' zijn sporters als Erben Wennemars en Esther Vergeer, zakenmensen als Feike Sijbesma en Harold Goddijn, wetenschappers als Rianne Letschert en Erik Scherder, en oud-premier Jan Peter Balkenende.