Na 75 jaar ontdekt oorlogskind Adri wie zijn vader is

Na 75 jaar (!) aan kinderen onthullen welke soldaat uit de Tweede Wereldoorlog hun vader was. Dat is nu ineens mogelijk door nieuwe DNA-techniek. Maandagavond zie je de emotionele beelden op tv.

Zo werd driekwart eeuw geleden Adri Goedegebuure geboren na de Bevrijding van Middelburg. Nooit wist hij wie zijn vader was. In de 2DOC: Oorlogskinderen onthult Omroep WNL dat Goedegebuure de zoon is van een oorlogsheld die deelnam aan de bevrijding van Walcheren. De methode: baanbrekende DNA-techniek.

Adri Goedegebuure in 2DOC: Oorlogskinderen. | Foto: WNL

Vier oorlogskinderen gevolgd

Adri is een van vier oorlogskinderen die Omroep WNL volgt in de gelijknamige documentaire. Met behulp van de revolutionaire DNA-techniek gaan deze nazaten van soldaten op zoek naar de identiteit van hun vaders. Ans Huizink (74) vermoedt al jaren dat haar vader een Canadees is die Almelo bevrijdde. Trudy Habets (74) weet dat haar vader een Afro-Amerikaanse soldaat was. Marcel Kemp (76) zoekt al dertig jaar zijn biologische vader, vermoedelijk een Duitse soldaat. En Adri Goedegebuure (74) ontdekte op zijn zestiende dat hij van een onbekende soldaat afstamt.

Hier zie je een fragment van de emotionele ontmoeting tussen Ans Huijzink en haar Canadese halfzus Lynne Alsberg.

20.000 kinderen verwekt door soldaten

Er zijn in Nederland zo’n 20.000 kinderen verwekt door Duitse of Geallieerde soldaten. Velen van hen weten na bijna een eeuw nog steeds niet wie hun vader is. Doordat veel mensen hun genetische informatie gedeeld hebben, is vaak een familielid te vinden. Via gedetailleerd stamboomonderzoek kan de identiteit van een onbekende persoon vervolgens worden vastgesteld.

Oorlogsheld

In 2DOC: Oorlogskinderen weet DNA-detective Els Leijs na diepgravend stamboomonderzoek de vader van Adri te identificeren. Hij wordt na een lange reis herenigd met zijn biologische familie. Ans Huijzink vond dus haar halfzus in Canada. Hoe het de andere twee verging, zie je op maandag 4 mei, 18.55 uur op NPO 2. En terugkijken kan natuurlijk ook.