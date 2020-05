Mondkapjes in ov vanaf maandag verplicht in Spanje

Lekker thuis genieten van vogeltjes kijken: online de dieren spotten is helemaal in in deze corona-thuisblijftijd.

De webcams van Vogelbescherming Nederland worden elk jaar al goed bekeken, maar dit jaar „gaan de cijfers door het dak", meldt de natuurorganisatie.

Via de webcams zijn op dit moment bijvoorbeeld de steenuil, kerkuil, merel, bosuil, gekraagde roodstaart, slechtvalk, ooievaar en lepelaar te volgen. Op het moment van schrijven zaten op zaterdagochtend bijna achthonderd mensen live naar de steenuil te turen. Hoewel, in beeld was een nestkastje. De steenuil was even niet te bekennen.