Minister bekijkt verlagen eis motorrijbewijs voor automobilisten

Joods restaurant in Amsterdam weer vernield, verdachte is aangehouden. Antisemitisme nog steeds „springlevend", reageert Centraal Joods Overleg. „Zo kort na 4 mei is dit een grimmige reminder."

De 31-jarige man die vrijdagochtend is aangehouden op verdenking van het vernielen van een ruit van het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, is in 2018 door de rechter ook al veroordeeld voor vernielingen aan het restaurant. Hij sloeg toen meerdere ruiten in met een knuppel en stal een vlag uit de etalage van het restaurant. Het zou gaan om de 31-jarige Palestijns-Syrische statushouder Saleh A..