(Mini) superhelden vieren vandaag de vrijheid in hun favoriete kostuum

Wellicht spot je vandaag een aantal (mini) superhelden in jouw woonplaats. Een aantal organisaties roepen kinderen door het hele land op hun favoriete superhelden kostuum uit de kast te trekken. Dit om de vrijheid te vieren en alle helden te eren.

Bevrijdingsdag is namelijk dit jaar ook Superheldendag. Jongerenorganisatie Stichting Talent and Dreams, Dansschool Two Dance, Unicef en Uitjesbazen slaan de handen ineen en organiseren speciaal voor de kleintjes en hun ouders dit initiatief.

Vrijheid

De organisatoren roepen ouders en kinderen van 3 t/m12 jaar op om hun cape of Ninja Turtle pak aan te trekken. Door middel van een afstreepkaart kunnen deelnemers online- en ‘in het wild’ superhelden spotten. Het dagprogramma duurt tot 17:00 uur 's middags. Veerle van de Laar is een van de initiatiefnemers en vertelt dat ze hoopt dat zoveel mogelijk kinderen hun dagelijkse bezigheden uitvoeren als superheld. „Denk aan boodschappen doen of een wandeling maken. En zwaai vooral naar elkaar en de kinderen die je tegenkomt.” Zo kunnen de kinderen volgens haar even aan de dagelijkse realiteit en verveling ontsnappen. „Het is een speelse manier voor ouder en kind om even stil te staan bij vrijheid.”

Helden

De organisator legt uit dat er ook een boodschap achter het concept schuilt. Van de Laar: „We leven door de coronacrisis in gekke tijden, waardoor onze vrijheid beperkt wordt. We hopen dat ouders hun kinderen iets meer vertellen over de helden van vroeger en de helden van nu.” Daarmee duidt Van der Laar op helden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de ‘huidige helden’ die zich inzetten in de zorg, het onderwijs of in de supermarkt.

„Zo kunnen we kinderen iets bijbrengen over de geschiedenis, maar ook over de bepaalde groepen die nu strijden tegen het coronavirus”, zegt Van de Laar. De leeftijdscathegorie van 3 t/m 12 jaar is niet zomaar gekozen door de organisatoren. „Die doelgroep mag momenteel buiten spelen en sporten en voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. We moedigen hen aan om te gaan voetballen of eens samen aan het klimrek te gaan hangen”

Wil je samen met een kind graag meedoen? Deel jouw superheldmomenten via #superheldendag op Instagram en meld je aan voor het Facebookevent. De leukste en heldhaftigste foto’s winnen een prijs.