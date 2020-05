Minder ontruimingen door gerechtsdeurwaarders vorig jaar

Gerechtsdeurwaarders tevreden met 'minder werk' door betere economische omstandigheden vorig jaar. Ze verwachten dit jaar wel veel meer schulden.

Gerechtsdeurwaarders deden vorig jaar bijna 7,5 procent minder ontruimingen dan in 2018. Dat kwam door de betere economische omstandigheden, maar ook doordat gerechtsdeurwaarders nog meer werk maken van maatschappelijk verantwoord incasseren, staat in het jaarverslag over 2019.

Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG): „We zijn erg tevreden met dit resultaat. Ondanks het feit dat de rechter akkoord heeft gegeven op de ontruiming, hebben we weer meer ontruimingen weten te voorkomen. Daar zijn alle betrokken partijen mee geholpen."

Naïef

De KBvG verwacht de komende tijd een toename van schulden als gevolg van de coronacrisis. Wie financieel getroffen is, kan nu wel vaker een uitstel van betaling krijgen en de deurwaarders zijn verzocht om terughoudend om te gaan met beslagleggingen. Heel lief bedoeld allemaal, zei gerechtsdeurwaarder Paul Otter eerder al tegen Metro „Maar wel een beetje naïef. Ik verwacht dat juist dan nog meer mensen in de financiële problemen komen, en daar gaan héle schrijnende gevallen bij zitten.”

Neem het voorbeeld van horecaondernemers die geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen, waardoor er een tekort in de begroting van de gemeente ontstaat. „Wie gaat dat straks betalen? Daar hoor je niemand over. Het stuk pijn wordt dan doorgeschoven, dat stoort me behoorlijk. De bedoelingen zijn heel goed, maar je creëert een soort schijnoplossing in een wereld die gewoon doorgaat.”

Bellen is oplossen

Deze houding gaat problemen geven, kan hij nu al op z’n vingers natellen. „Dat is een stukje realisme. Laten we alsjeblieft proberen om beslissingen met het verstand te blijven maken. Niet met het hart, dat is een verdomd slechte raadgever. Je helpt pas écht door het probleem op te lossen, niet voor je uit te schuiven. Iets met zachte heelmeesters en stinkende wonden, snap je?” Hij is stellig in zijn woorden, die hard kunnen over- en/of aankomen, zeker nu we met z’n allen in deze crisis zitten. Maar de ervaren Otter, die al dertig jaar in het vak zit, bedoelt het juist om wakker te schudden. „Ik heb te veel mensen te diep in de shit gezien.”

Gerechtsdeurwaarders missen het persoonlijk contact aan de deur, nu ze de dagvaarding door de brievenbus moeten gooien. Wel is de campagne 'Bellen is oplossen' gestart en hoopt de KBvG dat mensen met schulden en vragen hen bellen.