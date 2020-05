Millennials luchten online hun hart in ‘lockdown dagboek’

Verschillende jongeren starten donderdag met het bijhouden van een online videodagboek. Onder de noemer Lockdowndiaries delen zij hun ervaringen in deze coronatijd.

Door de coronacrisis missen jongeren uitlaatkleppen als sporten of uitgaan. Rust in het hoofd vinden, is voor hen in deze tijd vaak moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim vijfhonderd jongeren tussen de 25-35 jaar van onderzoeksbureau DirectResarch in opdracht van zorgverzekeraar Anderzorg. Ook de balans tussen werk en privé, is door het thuiswerken, een stuk ingewikkelder.

Deze week start een groep jonge Nederlanders tussen de 25-35 jaar met het bijhouden van een persoonlijk videodagboek op Instagram. Onder andere de 28-jarige Paul Toorop uit Rotterdam deelt zijn mentale worstelingen. „In deze tijd word ik met m’n neus op de feiten gedrukt", zegt Toorop tegen Metro. „Ik ervaar gevoelens, spanningen en ik heb behoefte aan energie van buitenaf. Dit bewustzijn en de confrontatie aangaan met m’n eigen gevoelens vind ik nu essentieel. Soms gaat dat goed en soms ook minder.”

Tips

Psycholoog Saskia Geraerts becommentarieert de fragmenten van de jonge deelnemers. Volgens haar kan het bijhouden van een dagboek goed helpen in deze onzekere tijd. Op de vraag waarom?, antwoordt zij: „Het is altijd nuttig, niet alleen in deze tijd. Door middel van een dagboek neem je afstand van de dingen die spelen. Je krijgt dan een beschouwende rol.” Daarnaast legt de psycholoog uit dat het beschrijven van emoties effectief is. „Emoties zijn hanteerbaarder als je ze opschrijft wanneer het jou uitkomt.”

Millennials

Maar zijn dagboeken in deze tijd dan niet heilzaam voor alle doelgroepen? Geraerts: „Ik ben voorstander van dagboeken. Ik denk alleen dat de millennials voor het eerst in hun leven echt te maken hebben met een grote klap in hun vrijheid. Senioren hebben daar wellicht al meer in meegemaakt en kunnen daar beter mee omgaan.”

Die millennials staan bekend om hun behoefte om online te delen en daarom zijn de Lockdowndiaries volgens Geraerts zinvol. „Deze doelgroep deelt vooral hoe fantastisch hun leven is. Ik denk dat deze vorm een mooi tegenwicht biedt in die bubbel. Daarmee normaliseren we dagelijkse worstelingen en kunnen kijkers zich herkennen in de ervaringen.”

Geraerts benadrukt dat we in deze tijd vooral niet te streng moeten zijn voor onszelf. „Wees lief voor jezelf en verwacht niet teveel. Waar jongeren eerst last hadden van FOMO (fear of missing out), hebben ze nu last van ‘fear of not doing enough’. Want je zou nu juist alle boeken gaan lezen en cursussen doen. Sommigen slaan daardoor lam en doen niks door ontbrekende structuren.”

„Maar je ziet ook dat anderen weer gek worden van de drukte. De druk van werk of de drukte in huis. Ga dan vooral even alleen naar buiten”, zegt de psycholoog. Volgens haar moeten we vooral ook de mooie dingen niet vergeten. „De gejaagdheid neemt af, we groeten elkaar weer op straat en oma is ineens handig met digitale middelen. Daarnaast is het goed om je emoties te doorvoelen. Wees maar boos of verdrietig. Daarna is er ruimte om innovatief te zijn en nieuwe dingen te bedenken.”

Coronacollectie

De dagboekserie is voor iedereen online te volgen. Iedere week verschijnt een compilatie van de dagboekfragmenten met daarbij tips van psycholoog Geraerts. Daarnaast wordt de jongeren gevraagd de persoonlijke verhalen toe te voegen aan de zogenoemde Coronacollectie. Dit is materiaal dat later door historici kan worden gebruikt om te kijken hoe mensen deze tijd hebben ervaren.