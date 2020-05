Lopen je buren naakt in de tuin? Dat kan kloppen

Niet schrikken als je je buurman plotseling in z’n blote kont onkruid ziet wieden. Het is deze zaterdag namelijk Naakt Tuinierendag.

Deze internationale dag staat sinds 2005 – jawel, we vieren deze keer dus een jubileum – op de eerste zaterdag van mei op de kalender. In genoemd jaar werd de Naakt Tuinierendag in de Verenigde Staten bedacht onder de naam World Naked Gardening Day. Nudistenorganisatie Body Freedom Collaborative vond dat je tuinactiviteiten als onkruid wieden, planten en snoeien net zo goed naakt kunt uitvoeren.

Wat frisjes buiten

In Nederland is het tijdens deze Naakt Tuinierendag wat fris om in de blote bips te harken en te wroeten. Het lijkt dus een editie voor echte die-hards. De Amerikaanse organisatie, die vindt dat de internationale dag ‘luchtig en niet politiek’ moet zijn, meldt dat het tuinieren op de tweede plaats van activiteiten staat die mensen bereid zijn om naakt te doen. Naaktzwemmen staat op één.

Op Twitter is de Naakt Tuinierendag veel besproken. Of Twitteraars naakt achter hun laptop tweeten, is bij Metro niet bekend.