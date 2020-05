Krol verlaat 50PLUS en begint Partij voor de Toekomst

Partijleider Henk Krol verlaat 50PLUS en zet zijn eigen partij op. Na een wekenlang conflict binnen de partij zegt hij zijn lidmaatschap op.

De voorzitter van de Tweede Kamerfractie zet zijn eigen partij op, de Partij voor de Toekomst. „Wie dat wil, en wie onze achterban serieus neemt, kan zich erbij aansluiten", schrijft Krol in een afscheidsbrief.

De Partij van de Toekomst start hij overigens niet alleen. Dat doet hij met Femke Merel van Kooten, die eerder uit de Partij voor de Dieren (PvdD) stapte. De nieuwe partij zou de beste 'blauwdrukken' van 50PLUS en PvdD willen verenigen.

Baantjesjagers

In een open brief haalt Krol overigens nog wel even hard uit naar de situatie binnen 50PLUS. „Het draait allemaal om ego’s en er zitten teveel baantjesjagers binnen de club. Daar wil ik niet langer bij horen en als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen."

Hij hoopt de zwakkeren in de samenleving te kunnen blijven vertegenwoordigen. „Ik heb me heel mijn leven ingezet voor groepen die in de verdrukking zitten. Die wil ik een stem geven en dat wil ik blijven doen, niet gehinderd door mensen die bezig zijn met een dubbele agenda. En niet binnen een organisatie die aan alle kanten lekt.”

Toekomst 50PLUS

Wat het vertrek betekent voor de vierkoppige fractie van 50PLUS is nog niet bekend. Het is de tweede Tweede Kamer-partij, waarbij het dit weekend rommelt, nadat zaterdag bekend werd dat bij DENK de penningmeester opstapte, waardoor het bestuur buitenspel staat.