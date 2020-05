Kou: Op Moederdag wordt het bibberen buiten

We hebben nog even een heerlijk voorjaarsweertje de komende dagen, maar op Moederdag wordt het bibberen geblazen als je naar buiten gaat. Het wordt zelfs 10 graden kouder dan op zaterdag.

Door een koude noordenwind vervliegt het warme weer en Moederdag verloopt zeer koud, zo meldde weersdienst Weeronline donderdagmorgen. De temperatuur daalt van 19-25 graden op zaterdag, naar 9-14 graden op zondag. Door de wind en enkele buien is het nog kouder. Alleen het zuiden en oosten hebben mogelijk geluk. Want als de kou iets langer op zich laat wachten kan het daar nog 15-18 graden worden.

'Koudste van de eeuw'

Het wordt een van de koudste Moederdagen van de eeuw. Wie hoopt op een zonnige en warme feestelijke mamadag komt bedrogen uit. Halverwege het weekend stroomt vanuit het noorden lucht afkomstig vanaf de Noordpool over ons land. Hierdoor is het zondag aan het einde van de middag waarschijnlijk slechts 9-14 graden. Voor mei is dit zeer koud en deze temperaturen passen veel beter bij eind maart.

Even met z'n tweeën uitwaaien op het strand, zoals hier bij Zandvoort, wordt op Moederdag niet echt een pretje. | Foto: ANP / Koen van Weel

In het zuiden en oosten kan het eerder op de dag nog iets warmer worden met 15-18 graden, maar dan moet de koude lucht niet veel sneller komen. Het is sowieso veel minder warm dan op zaterdag, want dan geeft de thermometer in de middag een waarde tussen 19 en 25 graden aan. Deze 10 graden maakt het verschil tussen een t-shirt en een winterjas.

Zeer koude Moederdag in warme trend

De kou van komende zondag is opvallend, want deze eeuw was het juist vaak zomers warm op Moederdag. In 2000, 2001, 2008, 2011 en 2016 werd het in grote delen van het land 25 graden of meer. En in 2000 en 2011 was het in De Bilt met 27 graden het warmst. Langs de oostgrens werd het in 2011 bijna 29 graden. De gemiddelde middagtemperatuur op Moederdag tussen 2000 en 2019 was in De Bilt net geen 19 graden. In 2005, 2010 en 2014 bleven we hier flink onder met een graad of 12. Aan de kust verloopt Moederdag vaak wat kouder.

Tropische Moederdag

In het verleden hebben we één keer een officiële tropische Moederdag gevierd. Dit gebeurde op 9 mei 1976, toen werd het in De Bilt maar liefst 30,4 graden. In Volkel werd het met 30,5 graden net een fractie warmer. Daarvoor werd het slechts een keer eerder tropisch warm op Moederdag. In 1945 werd het kort na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog op 13 mei in Maastricht 31,0 graden en in Eelde 30,7 graden.