Kappers mogen weer: 'Tijdens feestdagen knippen we gewoon door!'

Kappers mogen op afspraak weer open en mogen zelf weten of ze een mondkapje dragen of niet. Alieda van kapsalon Maxim Hairdressers in Enschede is blij en verruimt haar openingstijden om zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen, maar ze doet het wél veilig.

Al weken lang is haar zaak helemaal coronaproof en stonden zij en „haar meisjes”, zoals ze haar kapsters noemt, in de startblokken, klaar om weer te gaan met die schaar/tondeuse/verfkwast/et cetera. Maar het goede nieuws bleef uit, tót nu. „Er gaat weer een hele nieuwe wereld open. Ik ben hartstikke blij, maar ik vind het ook een beetje eng wat allemaal komen gaat. Alleen met open zijn, zijn we er nog niet, we hebben nog een flinke financiële achterstand in te halen. Maar ons doel is nu eerst om iedereen weer zo snel mogelijk aan een mooi kapsel te helpen!”

Veiligheid boven alles

Alieda Wedzinga is eigenaar van Maxim Hairdressers, de kapperszaak hartje Enschede waar het normaal gesproken een komen en gaan van vaste klanten en dagjesmensen is, maar waar de rolluiken de afgelopen weken naar beneden waren. Vanaf maandag is iedereen op afspraak weer welkom en de agenda stroomt rap vol. Alieda en haar team kiezen ervoor om een mondkapje te dragen. „Wij gaan ze gebruiken, maar we kunnen het onze klanten niet verplichten. Ik vraag ze dan wel om naar de spiegel te blijven kijken en zeker niet te komen als ze verkouden zijn.”

Want de veiligheid voor haar medewerksters gaat boven alles, „ik wil mijn meisjes beschermen.” Ze heeft niet alleen geïnvesteerd in mondkapjes, handschoenen en wegwerp kapmantels, maar ook in plastic kappen voor op het hoofd van de kapsters en plexiglas voor de kassa. Het werd ook wel tijd dat de kappers weer open mochten, vindt ook zij, want toen ze de afgelopen weken mensen hutjemutje in de bouwmarkten en Ikea zag lopen, was dat best even pijnlijk, verklapt ze. „Waarom mogen wij nog niet open, terwijl wij juist zoveel veilige voorzorgsmaatregelen hebben getroffen?”

Positieve Alieda

De positieve blondine denkt graag in oplossingen en is nooit voor een gat te vangen. Zo waren er de afgelopen weken al de kleurpakketten speciaal samengesteld voor vaste klanten en wil ze nu in twee groepen gaan werken, omdat er telkens maar een beperkt aantal mensen in de zaak mag en dus ook niet alle stoelen bezet kunnen zijn. De openingstijden worden verruimd van acht uur ’s ochtends tot acht uur 's avonds. „En tijdens Hemelvaart en andere feestdagen knippen wij gewoon door!”

Nu krijgt ze wel vaker berichtjes, maar de afgelopen dagen liep haar inbox bijna over, lacht ze. „Het is heel mooi om te merken dat je meer dan ooit wordt gewaardeerd, mensen beseffen nu echt hoe belangrijk kappers zijn in hun leven. Niet alleen voor die uitgroei, maar ook voor dat verwenmoment voor jezelf.”