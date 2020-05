‘Kamer wil dat horeca al voor Pinksteren open gaat'

Als cadeautje voor de samenleving wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat de horeca niet op 1 juni, maar al vóór Pinksteren open gaat.

In de persconferentie van woensdag vertelde Rutte dat de horeca weer mag openen op 2 juni. Volgens voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer zal dit naar alle waarschijnlijkheid nog iets eerder gebeuren, namelijk vóór de Pinksterdagen, die op zondag 31 mei beginnen. „Als een cadeautje aan de Nederlandse burgers”, vertelde hij in donderdagochtend in Goedemorgen Nederland op NPO1.

„Wat ik gisteren hoorde uit de Tweede Kamer, is dat er kamerbreed een beweging aan de gang is”, zegt hij. Namen kan hij niet noemen, maar het vermoeden is dat er geluiden gaan in de Kamer om de horeca eerder te openen. De Boer: „Het zal me benieuwen!”

‘Teleurgesteld’

Naast terrassen mogen ook restaurants en cafés de deuren tegen die tijd de openen, zo lang er een maximaal aantal van dertig personen binnen zit. Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland geeft aan dat hij teleurgesteld is dat het kabinet niet heeft ingesteld dat het aantal bezoekers per vierkante meter bepaald kan worden. „Ik blijf zeker in gesprek met het kabinet”, zegt hij.