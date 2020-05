Is 50PLUS 'digitaal genoeg' voor digitale stemming?

De politie heeft op 1 mei een recordbedrag van 12,58 miljoen euro aangetroffen in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Een 35-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld is in beslag genomen.

De vondst werd gedaan in een onderzoek naar witwassen. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag ooit dat op één locatie is gevonden in ons land. Het betreft biljetten van twintig tot vijfhonderd euro met een gewicht van maar liefst 255 kilo. Ook zijn twee vuurwapens met munitie en een geldtelmachine in beslag genomen.

'Jaarlijks miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen'