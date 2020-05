Homostel voor de tweede keer in maand aangevallen

Voor de tweede keer in een maand tijd is hetzelfde homoseksuele koppel uit Amsterdam op straat belaagd. Dit keer was de politie er snel bij.

De advocaat van de twee meldt op Twitter dat ze zondagmiddag hand in hand over straat liepen, toen een groep opmerkingen over hen begon te maken. Eén van de twee mannen werd ook tegen de grond gewerkt alvorens de politie ingreep. Hoewel de groep op dat moment snel vluchtte is een van de verdachten staande gehouden door de agenten.

De twee wilden aangifte doen van de mishandelingen, maar zijn voorlopig in de wachtkamer gezet, zo stelt hun advocaat. Reden hiervoor is dat ze vanwege drukte pas donderdag op het politiebureau welkom zijn.

Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag werd hetzelfde koppel ook al belaagd. Destijds kregen ze ook opmerkingen naar hun hoofd geslingerd, omdat ze hand in hand liepen. Een 15-jarige verdachte meldde zich een dag later zelf op het bureau en op Koningsdag werd een 20-jarige verdachte opgepakt. Het is momenteel niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat.