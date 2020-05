Een groot deel van de wereld leeft al maanden in de ban van het coronavirus. Het leven van veel mensen – ook dat van beleggers - is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd door corona en de maatregelen om controle te houden over dit virus.

Overheden staan hierbij voor een moeilijke keuze. Een lockdown zorgt er namelijk enerzijds waarschijnlijk voor dat het virus op korte termijn minder slachtoffers maakt, maar heeft anderzijds economisch gezien grote gevolgen. Hoe groot de economische gevolgen van de maatregelen zullen zijn, is momenteel nog moeilijk te voorspellen. Waar wel direct de gevolgen te zien waren de afgelopen maanden, zijn de beurzen. Maar hoe lang duurt een beurscrisis voor beleggers eigenlijk?

Frequentie en duur van financiële crises

Historisch gezien kennen economieën altijd opeenvolgende perioden van hoog- en laagconjunctuur. Deze zijn zichtbaar op de beurzen, doordat de koersen weergeven hoeveel vertrouwen beleggers hebben in de toekomst van bedrijven. De afgelopen maanden zijn de indexen behoorlijk in de min gegaan. Veel liggen nu ongeveer 30 procent onder de meest recente piek. Nu door de coronacrises de markten dalen, wil iedereen weten hoelang deze dip gaat duren. Helaas heeft niemand een glazen bol die de toekomst kan voorspellen.

Wel kan het helpen om eens de geschiedenis in te duiken. Neergaande beurzen bij grote gebeurtenissen zijn namelijk niet bepaald een nieuw fenomeen. Als gekeken wordt naar financiële crises sinds het ontstaan van nationale economieën tijdens de Gouden Eeuw, zijn deze ongeveer veertig keer voorgekomen. Een crash komt dus gemiddeld iedere tien jaar voor. De duur ervan is gemiddeld genomen ongeveer tweeënhalf jaar.

Bij beleggen laten veel mensen emoties hun handelingen bepalen.

Na de kredietcrisis van 2008 was er drie jaar nodig voordat de economieën weer goed op gang waren. De coronacrisis vertoont echter meer overeenkomsten met de crisis van 1918 na de Spaanse griep, en die recessie duurde zeven maanden. De recessie als gevolg van de coronacrisis zou dus wellicht ook korter kunnen duren dan die in 2008. Wat kunnen beleggers doen om deze crisis door te komen?

Vasthouden aan je strategie en focus op je beleggingshorizon

Bij beleggen laten veel mensen emoties hun handelingen bepalen. Ze vragen zich daardoor af of ze nu uit moeten stappen. Het beste is echter om een strategie te kiezen en daaraan vast te houden. Zelfs bij gevoelens van onrust kan het beter zijn geen overhaaste beslissingen te nemen. Wil je toch je beleggingen bespreken, schakel dan professionele hulp in voor je vermogensbeheer, of vraag eens een second opinion aan.

Beleggen met een goed rendement is iets voor de lange termijn. Een beleggingshorizon ligt over het algemeen een behoorlijk stuk in de toekomst. Beleggers kennen daardoor waarschijnlijk een of meerdere kleine en grote dalingen en mogelijk zelfs een crash. Hoe erg dat is, hangt af van de hoeveelheid tijd en geduld die je hebt. Het advies is daarom nooit te beleggen met geld dat je op de korte termijn echt nodig zult hebben en je - zoals gezegd - je aan je strategie te houden. Alleen zo kunnen tussentijdse dips opgevangen worden.

Beurscrisis biedt ook kansen

Het kan best nog een tijd gaan duren voordat de beurzen hun oude niveau weer hebben gehaald. Dit hoeft niet alleen maar negatief te zijn. Duurt het nog maanden of misschien wel jaren voor de beurzen weer zijn opgekrabbeld? Dan hebben beleggers meer tijd om hiervan te profiteren. Zijn de koersen laag, dan is het te verwachten rendement hoger. Vanwege de lagere prijzen geeft dit kansen om kapitaal harder te laten werken.

