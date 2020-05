Helft wil blijven thuiswerken, koffieautomaatpraatjes worden gemist

Wel of niet thuiswerken na de crisis? 60 procent van de werkende Nederlanders mist in elk geval wel collega's om zich heen.

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht ook ná de coronacrisis vaker thuis te (mogen) werken. Het scheelt veel reistijd, de dag is beter in te delen en er is meer tijd voor het gezinsleven, worden als redenen opgegeven. Verder missen we wel het praatje bij de koffiemachine. Dit zijn conclusies uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1000 Nederlanders.

Meer tijd voor sporten

Ondanks de versoepeling van de maatregelen blijft thuiswerken tot september het advies. Daar blijkt voldoende draagvlak voor: 53 procent is er positief over. Zo kunnen mensen hun eigen tijd beter indelen (61 procent) en geeft bijna een derde aan meer tijd te hebben voor het gezin. Mensen zonder kinderen zeggen meer te sporten dan voorheen. Ook kunnen mensen zonder kinderen zich thuis beter concentreren dan op de werkplek (43 procent). Dit geldt niet voor mensen met kinderen: 25 procent zegt zich beter te kunnen concentreren.

Het praatje bij het koffieapparaat wordt gemist. Bijna 60 procent geeft aan zijn collega’s te missen. Bij hbo- en wo-opgeleiden ligt dat nog hoger. Ook missen we de verandering in omgeving (39 procent). Zorgwekkend vinden de onderzoekers het dat een op de vijf respondenten aangeeft rug en/of nekklachten te krijgen. Voor 13 procent is eenzaamheid een reden om weer naar kantoor te willen.