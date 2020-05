Halsema: 'Jongeren voorrang geven bij Artis, ouderen bij musea'

In de woning aan de Wibenaheerd in Groningen waar vrijdagavond een ontploffing plaatsvond, is zondag meer explosief materiaal gevonden, na de aanhouding van de bewoners op zaterdag. Dat meldt de politie.

De ontruimde woningen in de omgeving kunnen daarom nog niet worden vrijgegeven. Ongeveer vijftig mensen moesten hun huis uit.

Het onderzoek in de woning ging zondag weer verder, nadat in de nacht van zaterdag op zondag de twee bewoners waren aangehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bezig met het doorzoeken van de woning.