Grote evenementen moeten wachten op coronavaccin

Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd? Te gevaarlijk in verband met het mogelijk opleven van het coronavirus, denkt het kabinet.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. „Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel”, zo luidt De Jonges letterlijke tekst.

Lekker uit je plaat gaan in een voetbalstadion zit er voorlopig niet in. | Foto: ANP / Olaf Kraak

Voorlopig afwachten

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar voor grote festivals en andere massale evenementen geldt dat dus (nog) niet.

Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. Na 31 augustus, de datum tot wanneer vergunningsplichtige events sowieso niet doorgaan, staan in Nederland nog tal van festivals op het programma.

Massaal over de Erasmusbrug tijdens de marathon van Rotterdam. | Foto: ANP / Robin Utrecht

Amstel Gold en marathon Rotterdam

Profvoetbal in volle stadions en concerten in grote muziekhallen lijken met de gedachte van het kabinet voorlopig geen schijn van kans te maken. Dat geldt ook voor andere sportevenementen. De wielerklassieker Amstel Gold Race is op dit moment verschoven naar zaterdag 10 oktober. De marathon van Rotterdam werd eerder al verplaatst naar zondag 25 oktober.