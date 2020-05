'Grootste Rode Kruis-actie in 70 jaar'

Normaal gesproken is 5 mei voor veel mensen een dag om naar festivals te gaan of de vrijheid in Nederland op een andere manier te vieren. In dit lustrumjaar is iedereen in principe vrij, maar zijn we thuis. Door de coronamaatregelen konden alle evenementen met veel publiek niet doorgaan.

Toch vierden we in heel Nederland de vrijheid een beetje met elkaar. Radiozenders en diverse carillons van kerktorens hebben dinsdag om 16.55 uur het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy gespeeld.

Zeker dertig beiaardiers deden mee met de actie, waaronder die van de Martinitoren in Groningen, de Peperbus in Zwolle en de Sint Bavokerk in Haarlem. Ook radiozenders als NPO 3FM, NPO Radio 5 en Radio 10 lieten het nummer horen.