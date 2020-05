Gaat codewoord Masker19 levens redden?

Er is een nieuw codewoord om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Zeg 'masker19' tegen je apotheker, en je wordt in contact gebracht met de hulporganisatie.

Het meest belangrijke advies van alle coronamaatregelen, thuisblijven, brengt sommige mensen meer ellende. Huiselijk geweld is schrikbarend toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Sommige landen, zoals Zuid-Afrika en Sint Maarten, hebben zelfs alcoholverboden ingezet om dit soort criminaliteit tegen te gaan.

Minder meldingen, meer problemen

Afgaande op het fors minder aantal meldingen aan de politie over huiselijk geweld blijkt dat niet altijd te helpen. De verwachting is dat ook in Nederland slachtoffers te bang zullen zijn om te bellen om hulp met hun gewelddadige partner of familielid zo dichtbij.

'Masker19'

Daarop is nu wat verzonnen. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen voortaan door het noemen van een codewoord bij de apotheek aangeven dat ze hulp nodig hebben. Een apotheker zal na het horen van het codewoord „masker19" het slachtoffer in contact brengen met hulporganisatie Veilig Thuis.

In een aantal Europese landen zoals Frankrijk en Spanje wordt het codewoord op deze manier al met succes gebruikt. Later op vrijdag wordt het codewoord in Nederland officieel bekendgemaakt.

Wens van hulpverleners

Het ministerie, hulporganisatie Veilig Thuis en de bond van Nederlandse apothekers KNMP komen met de meldcode volgens NRC tegemoet aan de wens van veel hulpverleners. Het codewoord kan vanaf deze maand worden gebruikt.

Vrouw redt zichzelf

Onlangs wist een vrouw in Amerika op slimme wijze aan hulpdiensten te melden dat ze in een benarde situatie zat. De 22-jarige Chileense vrouw belde 911 en sprak tegen de hulpdienst alsof ze een pizza aan het bestellen was.

De hulpdienst was even verward maar lette goed op. Hij snapte al snel wat er aan de hand was. De vrouw wist zo de hulptroepen in de schakelen. Haar man had haar meerdere malen geslagen nadat zij hem verweet porno te kijken waar hun kinderen bij waren.