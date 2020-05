'Evenementenbranche stort in bij wachten op vaccin'

Het nieuws dat grote evenementen pas weer gehouden kunnen worden als er een vaccin is, is hard aangekomen bij de evenementenbranche. Voor die tijd zou de kans dat het virus opnieuw in hevige vorm opleeft te groot zijn, zegt het kabinet.

In reactie daarop liet de evenementensector weten dat nu echt financiële garanties van de overheid nodig zijn om de sector overeind te houden. Een woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) zei donderdag: „We hebben uiteraard alle begrip voor het besluit, maar we rekenen wel op een noodfonds om ons financieel door deze periode heen te slepen”, aldus de organisatie die grote zalen als de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome, Arena, Rai en Ahoy vertegenwoordigt.

Door de VVEM werd eerder al een bedrag van 500 miljoen euro genoemd. „Bij die berekening gaan we ervan uit dat we rond 1 april weer kunnen opstarten. Echt veel langer moet het zeker niet gaan duren, dan ontstaan er nog veel grotere problemen.” De sector wil ook snel met de overheid om de tafel gaan zitten om te kijken of er wel evenementen mogelijk zijn binnen de beperkingen die nu zijn vastgesteld.

Instorten

Volgens Danny Damman, commercieel directeur van de Ziggo Dome, stort de branche in als er pas weer grootschalige evenementen mogen worden georganiseerd als er een vaccin is. Hij wil niet dat concertzalen en theaters op een hoop worden gegooid. „Wij hebben een mega-oppervlakte in de Ziggo Dome. Ik snap dat je nu niet voor 17.000 man Holland zingt Hazes kunt doen, maar kleinere producties kunnen wel.”

En daarbij denkt Damman niet aan een concert voor dertig of - in een later stadium - honderd bezoekers, zoals woensdag tijdens de persconferentie werd gezegd. „Dat gaat bij ons nog nergens over." De directeur denkt aan shows van 2000 tot 2500 personen, zo'n 25 procent van de capaciteit, waarbij het publiek op stoelen met voldoende afstand plaatsneemt in de zaal. „Ik ben ervan overtuigd dat we dit veilig kunnen doen."

Ook de Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival heeft tijd nodig om om in te schatten wat de gevolgen zijn van het kabinetsbesluit. „We begrijpen dat het publiek graag wil weten wat de coronamaatregelen gaan betekenen voor de organisatie van een evenement zoals het Songfestival in 2021", laat de zegsvrouw weten. „Uiteraard staat de gezondheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers altijd voorop.”

Pittig besluit

De nieuwe besluiten van het kabinet moeten nu besproken worden met alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn, zoals de gemeente Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU). „Het is nu dus nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de organisatie en de vorm van het ESF in 2021. We komen hier op een later moment deze maand op terug.”

Het Eurovisiesongfestival zou half mei in Rotterdam plaatsvinden, maar werd geschrapt vanwege de pandemie. De gemeente Rotterdam besloot recent graag de organisatie van de 2021-editie van het liedjesfestijn op zich te nemen.

Mojo, de grootste concert- en festivalorganisator van Nederland, zegt overrompeld te zijn door het nieuws. „Natuurlijk staat gezondheid altijd voorop", stelt een woordvoerder van het bedrijf. „Maar dit is een heel pittig besluit. We wisten dat het lastig zou gaan worden, en we rekenden erop dat er dit jaar geen grote evenementen meer zouden kunnen plaatsvinden. Maar dit gaat nog zoveel verder.”

Financieel steunen

Mojo gaat ervan uit dat de overheid het bedrijf en de concertzalen financieel gaat steunen om deze periode te overbruggen. Ook wil de concertorganisator snel in overleg om duidelijk te krijgen van de overheid wat er nog wél kan. „Er zijn nog heel veel vragen na deze mededeling, die bijna terloops naar buiten is gebracht. Hoe zit het met kleinschaliger organiseren? Mogen concerten in het clubcircuit nog wel? En wat zijn dan de voorwaarden?”

Het concern heeft tot nu toe vrijwel alle gecancelde concerten van de afgelopen twee maanden kunnen verplaatsen naar een later moment. „Maar ook in die planning hielden we rekening met de mogelijkheid dat we in het seizoen 2020-2021 konden gaan inhalen. Die zekerheid hebben we nu dus ook niet meer.”

Mojo organiseert in Nederland vrijwel alle grote concerten en festivals. Populaire evenementen als Lowlands, Pinkpop, Down the Rabbit Hole en North Sea Jazz vallen hier onder meer onder.

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, schrijft 'coronaminister' Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.