Etnisch profileren: fiscus controleerde strenger bij dubbel paspoort

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren stelselmatig etnisch geprofileerd. Dat heeft de fiscus erkend naar aanleiding van onderzoek van RTL Nieuws en Trouw.

Volgens het onderzoek zijn ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit strenger gecontroleerd door de Belastingdienst dan de gemiddelde Nederlander. Naar verluidt zou de tweede nationaliteit een officieel selectiecriterium geweest zijn om te bepalen of er een verhoogde kans was op fraude.

Het is voor de eerste keer dat de fiscus toegeeft dat de tweede nationaliteit gebruikt werd als indicator om op basis daarvan onderscheid te maken. Tijdens de slepende toeslagenaffaire was er wel al ophef ontstaan over welke persoonsgegevens de Belastingdienst en vooral de afdeling Toeslagen gebruikte en waarvoor.

Precies weten wanneer en hoe lang

Vanuit de Tweede Kamer wordt er fel gereageerd op dit nieuws. „Ik wil nu precies weten wanneer en hoe lang dit is gedaan", zegt Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA. „Bij overtredingen van wetgeving, geldt een meldingsplicht. Ik ga ervan uit dat de Belastingdienst de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), over deze zaak heeft geïnformeerd."

Zijn collega van de SP, Renske Leijten, vult aan. „Ik vind dit ernstig. Het kan niet, het mag niet. Het is een klap in het gezicht van de samenleving. Er is ons schoon schip beloofd, maar het is tragisch om vast te moeten stellen dat dit nu pas – na al die tijd – boven tafel komt. Het laat zien dat we er nog lang niet zijn."