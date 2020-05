Ebbinge maakt gehakt van #Youp en maakt veel Twittertongen los

Acteur Diederik Ebbinge heeft geen goed woord over voor Youp van ’t Hek. Een onlangs gepubliceerde column van de cabaretier schoot hem in het verkeerde keelgat.

Cabaretier Youp van ‘t Hek is trending op Twitter, nadat Ebbinge hem eens flink de waarheid heeft verteld in een ingezonden brief. De acteur, onder meer bekend als de schooldirecteur in de Luizenmoeder, heeft hiermee de Twittertongen behoorlijk losgemaakt.

Ik sta in de krant (kop niet van mij!) @nrc pic.twitter.com/vFEVMvepSG — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) May 26, 2020

„Iemand moet het zeggen: beste Youp, je bent de zelfgenoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt.’ Zo begint Ebbinge zijn ingezonden stuk in het NRC, waarvan hij de kop niét zelf heeft bedacht, zo zegt hij er expliciet bij op Twitter. „Onaantastbaar op de troon, geen blik verder dan je eigen koninkrijkje en kennelijk geen enkel weerwoord uit je hofhouding. Van raskomiek tot raspopulist.”

Van ‘t Hek uitte zaterdag in zijn column zijn grote ergernis richting Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum. Dibbits vroeg in de Volkskrant volgens Van ‘t Hek „de overheid indirect om geld voor zijn kunsttoko in nood” en vertelde hij dat hij het gevoel had dat hij „zijn familie moest verlaten” toen de museumdeuren gesloten werden.

Die uitspraken zette Van ‘t Hek aan tot een nieuwe column. „Veel te grote woorden over zoiets kleins als een museum dat een paar maanden dicht moet. Of een theater waarin even niet gespeeld kan worden. Zullen we een beetje nuchter blijven?”, schreef Van ‘t Hek. Liever steekt hij zijn geld in een goede pedicure. „Zonder goede voetverzorging staat het land stil.”

Ebbinge, die ook zijn afkeer tegen Thierry Baudet op Twitter niet onder stoelen of banken steekt, was not amused en noemt het tegenover elkaar zetten van pedicures en acteurs „schadelijk en kwaadaardig”.

Ik vond #youp twintig jaar geleden al niet leuk meer. — Erwin Kouwenaerhe (@Lichtbolletje) May 26, 2020

Op Twitter is nu een strijd in woorden en leestekens tussen fans en haters van Youp, maar ook tussen cultuurliefhebbers en -haters losgebarsten. En Ebbinge komt er ook niet heel goed van af.

Diederik. “…beste Youp, je bent de zelfgenoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt“. Van succeskomiek tot raspopulist.”

Huh? Youp was toch altijd al een kakker en populist? — Jacobien (@AtelierJ11) May 26, 2020

„Ik vind het volkomen terecht dat Youp van ‘t Hek het opneemt voor de pedicures. Kunstenaars zijn luie, zichzelf overschattende wezens, die ook maar es gewoon een baan moeten zoeken. En niet van onze belastingcenten! Ga mensen redden, doe iets wat lifechanging is! #stopcultuur”, reageert iemand.

„Dankjewel dat je dit in mijn ogen onbegrijpelijke Youp-stukkie niet over je kant hebt laten gaan”, zegt weer een ander. „Nu zit ik ook in de culturele sector, heb zelf ook ongelooflijke last van de coronacrisis en ik vind dit briefje best wel een beetje gezeik, Diederik”, vindt de volgende. „Wees creatief, ga aan het werk, zorg dat je daarmee onder de crisis vandaan komt en verspil je tijd niet door zeurderige briefjes te schrijven. Zo’n briefje staat mooi voor de bühne, dat dan weer wel.”

Ik heb Youp's stuk net gelezen en ik mis iets wat hij langer geleden nog had. Een ziel. Shockeren is niet erg, het is zelfs niet erg om een vileine ziel te hebben. Maar Youp heeft helemaal niks. Het is een man die in een gebroken spiegel kijkt geworden. — Cassandra in wonderland (@AntonChigurh79) May 26, 2020

Het enige wat ik hierover even kwijt wil is: pijnlijk te zien hoe corona inmiddels behalve hun portemonnee, ook de onderlinge sfeer onder beoefenaars van kunst en cultuur (b)lijkt te kunnen slopen. @Youp @diederikebbinge — jennie bleijenburg (@republiektrien) May 26, 2020

Ik vind Youp een overgewaardeerde weinig humoristische en zeer voorspelbare blaaskaak (zo heb ik het allemaal wel, denk ik), maar in de pedicurecolumn heb ik toch vooral ironie gelezen. #youp @youpvanthek — Jos de Gruiter (@JosdeGruiter) May 26, 2020

Zeg Diederik, met je mooie porno koppie. Ik vind @youp nog steeds ongeëvenaard. Jij bent de Buckler onder de acteurs. Ouwe pik van me! — Met vlag en wimpel (@metvlagenwimpel) May 26, 2020

