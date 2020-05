Dodental corona stijgt met 16

In verschillende landen zijn al drones ingezet om te handhaven op de lockdown. Nu de lockdown langzaam wordt opgeheven, zet men in Singapore een robothond in om social distancing te handhaven.

De hond heet Spot en is van het bedrijf Boston Dynamics. Spot loopt door het park en is uitgerust met tal van camera's, zodat hij in 360 graden om zich heen kijken. Daarmee kan het apparaat het aantal bezoekers in het park scannen. Hij is op afstand bestuurbaar en kan bepaalde acties uitvoeren.