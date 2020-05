Dit jaar geen herdenkingsceremonies op stations op 4 mei

Het gat in de ozonlaag boven de Noordpool is nog nooit zo groot geweest als in maart van dit jaar. Er hing toen nog minder ozon in de lucht als tijdens het recordjaar 2011.

Dat komt volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de weerafdeling van de Verenigde Naties, door een combinatie van vervuilende stoffen in de dampkring en de weersomstandigheden hoog in de lucht.

Ozon is een gas in de dampkring. Het beschermt de aarde, en dus mensen, tegen de schadelijke straling van de zon. Het gas wordt gevormd rond de evenaar, op 10 tot 50 kilometer hoogte. Van daaruit verspreidt het zich over de rest van de wereld. Bij de Noord- en Zuidpool wordt het elk jaar afgebroken aan het einde van de winter, wanneer het zonlicht terugkeert. Als de hoeveelheid ozon onder een bepaald niveau komt, wordt dat een gat genoemd, hoewel het niet echt een gat is.