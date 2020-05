Dé tip om sociale isolatie te overleven: bomen knuffelen

Word je gek van de hele dag thuiszitten en zo min mogelijk mensen zien? Boswachters in IJsland hebben dé oplossing bedacht: knuffel af en toe een boom, in plaats van een mens!

Het idee komt van de IJslandse Arna Thorsteinsdottir. Zij is boswachter in het Hallormsstadur National Forest, het grootste bos van IJsland waar meer dan vijftig verschillende boomsoorten te vinden zijn. „Waarom kom je niet naar het bos, waar je bomen kunt knuffelen en zo extra energie krijgt?", aldus de boswachter.

Pak niet de eerste boom

IJsland spoort de inwoners aan om dagelijks een wandelingetje in de natuur te maken. Dat is in deze tijden van sociale isolatie goed voor de mentale gezondheid. Nu we elkaar niet meer kunnen knuffelen, is het misschien goed om je troost ergens anders te zoeken. Waarom zou je dan niet even een boom stevig vastpakken?

Er komt wel een waarschuwing bij het advies: ga niet op de eerste de beste boom af. De kans dat die al geknuffeld is, is namelijk groot en de kans op besmetting daardoor ook. Loop daarom een stuk door en stap op een boom af die wat verder van het pad staat.

Tips voor het knuffelen

De collega van Arna, Thor Thorfinnsson, gaf ook wat praktische tips om het beste uit de knuffel te halen. „Het is goed om je ogen dicht te doen tijdens het knuffelen van een boom. Ik duw zelf altijd mijn wang ertegenaan en voel zo de warmte en energie van de boom in me stromen. Het begint in je tenen en kruipt via je benen omhoog naar je hersenen. Je krijgt zo'n goed ontspannend gevoel, dat je klaar bent voor een nieuwe dag met nieuwe uitdagingen", aldus Thor.

Via een eigen website kun je ook zien op welke verschillende manieren je allemaal een boom stevig vast kunt pakken.