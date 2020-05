De mug terug van nooit weggeweest: wordt 't een 'goed' muggenjaar?

De mug is elk jaar weer een zzzekerheidje. De zomer begint te lonken en dus voel je de huis-tuin-en-vooral-slaapkamermuggen weer in je nek hijgen, of bijten. Wordt 2020 een 'goed' muggenjaar?

Hij is terug van nooit weggeweest. Of beter gezegd: zé, want het zijn de vrouwtjes die steken. Of beter gezegd: bíjten, ook al heten ze steekmuggen. En laat dat nou nét het type mug zijn dat wij mensen het beste kennen.

Slimme muggen

Het lijkt wel alsof ze elk jaar weer slimmer worden, want hoor je dat vervelende, hoge, net niet helemaal goed te imiteren zoemgeluidje in je oor en knal je het licht aan om daarna op jacht te gaan, met je ogen half open en een provisorische muggenmepper, zoals een oude Metro of je nog warme slaapshirt (kijk wel even uit met de gordijnen opentrekken), in je hand, dan zijn ze ineens nérgens meer te bekennen. Alsof ze een next-level verstoppertje slash mindfuck met je aan het spelen zijn...

„Muggen zijn zeker slim, anders bestonden ze al lang niet meer. Ze vliegen al sinds de dinosauriërs rond op aarde.” Piet Verdonschot is als aquatisch ecoloog verbonden aan de WUR, is bijzonder hoogleraar aan de UvA én een echte muggenkenner, met de steekmug als specialiteit. Mocht je deze ochtend wakker zijn geworden met een bult boven je wenkbrauw of tussen je vingers bijvoorbeeld, dan is dat waarschijnlijk „een overwinterend vrouwtje” geweest, schat hij in. „Huissteekmuggen overwinteren als volwassen dier. Ze zoeken vochtige plekken op achter een kast en wachten tot het voorjaar.” Om dan hun slag weer te slaan, vaak bij jou in bed. Klopt, beaamt hij. „Het is voor een mug wel handig om je eerst te laven aan wat bloed om vervolgens je voortplanting weer op gang te brengen.”

Hoe natter, hoe meer muggen

Op de vraag of 2020 ‘een goed muggenjaar’ wordt, wikt en weegt hij. Het is een veel gestelde en moeilijk te beantwoorden vraag, zo begint de muggenman. „De winter was nat, het vroege voorjaar warm en droog en woningen in de buurt van moerasgebieden, zullen nu de meeste steekmuggen hebben.” En dan zijn er ook nog de zomersteekmuggen die afhankelijk zijn van de nattigheid. Hoe natter de zomer en hoe heftiger de neerslag, hoe beter voor hen (en slechter voor ons). „Snap je dat het type muggenjaar daarom zo moeilijk te voorspellen is?”

Zoveel muggen, zoveel fabels, weet hij intussen als geen ander. Mensen met zoet bloed worden eerder gestoken –„onzin!”- en helaas voor de excuusdrinkers onder ons: bier drinken helpt ook niet. „Muggen reageren op de kooldioxide die iemand uitademt, op warmte en op stoffen die door bacteriën op je huid worden geproduceerd.”

Muggengeheim

Zelf ligt hij nooit wakker van een zoemende mug, zijn geheim is even simpel als doeltreffend als totaal geen geheim meer. Drie letters: hor. „Ik heb een hordeur en ontluchtingstrips met gaas, bij mij komen ze dus zelden binnen. Is het er eentje tóch gelukt, dan spoor ik haar op en is het echt een steekmug, dan sla ik haar dood.” Maar alleen de steekmug, hoor, benadrukt de dierenvriend. „Alle andere dieren zet ik weer naar buiten.”

Op de vraag ten slotte waar die huis-tuin-en-vooral-slaapkamermug nou eigenlijk goed voor is, is hij stellig. Voor voedsel. „Zoals ieder dier speelt de mug een rol in het ecosysteem. Het massaal voorkomen van larven in kleine poeltjes is prima stapelvoedsel voor rovers, zoals libellen, amfibieën, vissen en de volwassen muggen worden door vogels gepakt.”

Muggenradar

Op Muggenradar kun je zien waar de meeste muggen zoemen | Foto: Buienradar.nl

Benieuwd hoe groot de kans is dat jij vannacht een bezoekje krijgt? Buienradar heeft Muggenradar ontwikkeld. Verdonschot: „Op de Muggenradar tonen we een kaart met een verwachting van de muggenactiviteit voor vandaag en de komende vijf dagen. De verwachting varieert van 1, geen muggenactiviteit, tot en met 10, muggen zeer actief. De muggenverwachting wordt bepaald aan de hand van diverse weerfactoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag.”