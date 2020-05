Dauwtrappen, lol trappen en ‘Flügel op de fiets’… Dit jaar ook?

Dauwtrappen, de traditie waar voor dag en dauw wordt opgestaan, kan gewoon doorgaan, zeggen ook de gemeentes. „Maar bewaar wel afstand.”

Dauwtrappen staat op nummer 27 in de Nederlandse traditie top 100 – op 1 staat Pakjesavond – en het zijn met name de inwoners van de oostelijke provincies die het écht kennen, omdat zij het traditiegetrouw elk jaar doen. Of in elk geval één keer in hun leven hebben gedaan.

Dauwtrappen met Flügel

Dauwtrappen is lol trappen, zullen bijna alle dauwtrappers beamen. Kris herinnert zich de Twentse traditie nog goed. Bewapend met Flügel en een krat bier achterop z’n fiets, stapte hij altijd op Hemelvaart heel vroeg op z’n fiets, schrijft hij op Twitter. Dat het vooral een traditie in het oosten van het land is, blijkt wel wanneer hij het aan z’n huisgenoten in Utrecht vertelt. „Het sloeg niet aan.” Overigens wel bij andere Twitteraars uit het oosten, die meteen hun eigen #dauwtrapherinneringen deelden.

Toen ik naar Utrecht verhuisde vroeg ik mijn medestudenten of zij nog gingen dauwtrappen. – Wat?

– Dauwtrappen

– Wat is dat?

– 's Ochtends heel vroeg met een krat bier achterop en je zakken vol flügel gaan fietsen met je vrienden

– …

– …

– …

– … Het sloeg niet aan. — Kris (@krisoosting) May 20, 2020

Mijn eerste keer dauwtrappen: Met veel drank fietsen naar de Postbank. Begreep er niks van. Bleek de Posbank. Vervolgens bleken we geen water of fris mee te hebben. Campari is een slechte dorstlesser. — Freek Liebrand (@freekliebrand) May 20, 2020

#dauwtrappen

Picknicktassen van de fruitboerderij, een borrelbox waarbij je gewoon zelf bepaalt hoe vroeg de borrel begint, een corona-dauwtrap-rugzak en een heus glutenvrije dauwtrappakket. Een kleine greep uit de dauwtrapaanbiedingen die op social media circuleren.

Fietstas vullen

Want al zitten we nog midden in de coronacrisis, het mag natuurlijk de dauwtrappret niet drukken. En dat hoeft ook niet: dauwtrappen mag gewoon. Er gelden namelijk geen restricties voor het aantal personen met wie je een fiets- of wandeltocht wil maken, zolang je die 1,5 meterregel maar in acht houdt. Even afstappen voor een terrasje of een kijkje nemen bij een Hemelvaartfestival of -event zit er even niet in, wel kun je natuurlijk je rugzak of fietstas tot de nok toe vullen en een picknickplek in de zon zoeken. Mocht je inspiratie zoeken, misschien kun je iets met een van onze nationale parken.

‘Bewaar afstand’

Verschillende gemeentes, van Tubbergen tot Brummen stimuleren op Twitter om er op uit te trekken. „Bewaar wel afstand.”

Ga je morgen dauwtrappen of iets anders leuks doen met Hemelvaart? Geniet ervan, maar neem je verantwoordelijkheid! Vermijd drukte en zorg altijd voor 1,5 meter afstand. Want alleen samen krijgen we corona onder controle 💪.

Ook weervrouw Helga van Leur kent de traditie.

Geschiedenis

Je doet het ‘officieel’ door in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag door het gras waar de dauw nog op glinstert, te lopen. Hoewel het gebeurt op de dag waarop christenen herdenken dat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het helemaal niets met het christendom te maken.

Hoe oud de traditie van het dauwtrappen precies is, is niet bekend, laat Historiek weten op z’n website. „Vermoed wordt dat het gebruik terug gaat tot de Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof uit die tijd had de dauw, vooral op bepaalde dagen, een magische en genezende kracht. Het ‘dauwtrappen’ was waarschijnlijk één van de Meifeesten van de Germanen. In die periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.

Later werd het gebruik in verband gebracht met processies op de ochtend van Hemelvaartsdag. Dauwtrappen is tegenwoordig vooral in het oosten van het land een traditie. Blootsvoets wordt er doorgaans niet meer gelopen en geregeld worden in plaats van wandelingen fietstochten gemaakt.”

Drive-koe

En mocht je in de buurt van ‘Dauwventer’ zijn…

Toch even eruit met Hemelvaart, neem afslag Mariahoeve voor een 🐮 fiets “drive-koe” 😇 Met de fiets 🚲 langs de koeien 🐄 👉🏻Mariahoeve Oxe

Toch even eruit met Hemelvaart, neem afslag Mariahoeve voor een 🐮 fiets "drive-koe" 😇 Met de fiets 🚲 langs de koeien 🐄 👉🏻Mariahoeve Oxe

Oxersteeg 21, Deventer Tussen 9:30 – 14:30 uur.

