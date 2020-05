Boris Johnson vernoemt baby naar zijn IC-artsen

De Britse premier Johnson heeft zijn pasgeboren zoon vernoemd naar de IC-artsen die zijn leven gered hebben. Wilfred Lawrie Nicholas werd op woensdag geboren.

In April werd de premier opgenomen in het ziekenhuis dankzij het coronavirus. Hij was er slecht aan toe en vertelde toen hij ontslagen werd uit het ziekenhuis aan de pers dat hij de IC-artsen eeuwig dankbaar is. Twee van de artsen, Nick, zijn nu dus vernoemd.

Op Instagram maakte Johnson's verloofde Carrie Symonds de naam van de baby bekend.

Vereerd

"We zijn vereerd", aldus Nick Price en Nick Hart van het ziekenhuis in Londen waar Johnson vorige maand lag.

Het is voor de 55-jarige Johnson niet de eerste keer dat hij vader is geworden. Hij heeft al vier kinderen met zijn ex-vrouw, Marina Wheeler. Het is onduidelijk of de premier nog meer kinderen heeft met andere vrouwen.