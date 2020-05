Bizar beeld: herdenken op een verlaten Dam

Thuiswerken lijkt comfortabeler dan elke dag naar kantoor te moeten. Zo kan je iets later beginnen, af en toe even scrollen door je tijdlijnen en een lekker lange middagpauze nemen. Maar opgelet! Er is kans dat je baas meekijkt.

Even met iets anders bezig zijn of een langere pauze nemen zónder dat iemand je op de vingers tikt. Als je het zo zegt, is thuiswerken echt relaxt. Maar hou toch maar rekening met je baas, want die zou je weleens kunnen bespioneren.