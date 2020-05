Basisscholen 11 mei open: 1 op de 3 leraren vindt het onverantwoord

Over precies een week maken veel jonge kinderen zich op om voor het eerst in bijna twee maanden weer naar school te gaan. Toch zitten lang niet alle leraren te springen om hun basisschoolklassen weer te openen.

Uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD blijkt dat ruim een op de drie leraren de heropening van basisscholen op 11 mei onverantwoord vindt. Een kwart heeft moeite met de uitleg van het Outbreak Management Team dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico’s zijn.

„Het zit veel leraren niet echt lekker dat de scholen opengaan", zo vertelt een van de onderzoekers, Vincent van Grinsven. „Ons onderzoek laat zien dat er veel ongemak aanwezig is. Is dit wel het juiste besluit? En waarom heeft het kabinet het RIVM-onderzoek niet afgewacht?”

Verspreiding binnen gezinnen

Die laatste vraag speelt vooral veel bij de leraren. Liefst 69 procent van hen vraagt zich af waarom er niet is gewacht op de resultaten over het RIVM-onderzoek, waarin de verspreiding binnen gezinnen wordt onderzocht. Zo zegt een van de ondervraagden zich haast een proefkonijn te voelen. „De basisscholen moeten open, zodat ze even kunnen zien wat er met de besmettingen gebeurt. Ik ben geen seconde bang voor mezelf, maar wel voor collega’s of de kinderen."

Toch is over het algemeen het vertrouwen in de beleidsmakers redelijk groot. 61 procent heeft (veel) vertrouwen in het RIVM en 63 procent in de kabinetsaanpak. Dit terwijl onderwijsminister Arie Slob er in het onderzoek een stuk minder goed van af komt. Slechts 38 procent zegt vertrouwen in hem te hebben, terwijl 28 procent helemaal geen vertrouwen in hem heeft. Dat laatste percentage ligt bij het kabinet bijvoorbeeld 16 procentpunt lager.

Gewoon voor de klas

Uiteindelijk zullen weinig leraren actie ondernemen door te weigeren volgende week maandag voor de klas te gaan staan. 93 procent zal zich gewoon melden. 3 procent twijfelt nog, terwijl 4 procent aangeeft het leslokaal ook vanaf 11 mei nog te mijden.