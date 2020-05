Banken steunen bedrijven met 7 miljard

De handen van gerechtsdeurwaarder Paul Otter zijn meer gebonden dan ooit, nu hij en zijn collega’s niet langs kunnen komen en de uitvoering van zijn vak is dan ook door de crisis „honderd procent veranderd.” De campagne ‘Bellen is oplossen’ is gestart als alternatief voor het persoonlijke gesprek aan de deur, want dat missen de deurwaarders nu, letterlijk en figuurlijk.

Bel je een dik uur met gerechtsdeurwaarder Paul Otter, dan zou je er bijna overbezorgd van raken. Wat betreft zware woorden als ‘problemen’, ‘schulden’ en ‘zorgen’ althans, want die gebruikt hij vaak, liefst allemaal in dezelfde zin. Zelf is hij ook bezorgd nu de overheid mensen met schulden minder hard aanpakt: wie financieel getroffen is, kan vaker een uitstel van betaling krijgen en de deurwaarders zijn verzocht om terughoudend om te gaan met beslagleggingen. Heel lief bedoeld allemaal, begint Otter zijn verhaal, „Maar wel een beetje naïef. Ik verwacht dat juist dan nog meer mensen in de financiële problemen komen, en daar gaan héle schrijnende gevallen bij zitten.”

Klapperende oren