Bakken op het strand in Oostende kan alleen als je een plekje reserveert

De Vlaamse kuststad Oostende gaat reserveringssysteem invoeren voor de drukste stukken strand. Het naaktstrand blijft gesloten.

Mensen die een dagje aan het strand willen bakken in Oostende, zullen van tevoren een plekje moeten reserveren. De Vlaamse kuststad gaat een reserveringssysteem invoeren, meldt burgemeester Bart Tommelein dinsdag. Ook gaan ze gebruik maken van strandzeilen.

Stranddrukte

Voor Oostende is het zo klaar als een klontje: iedereen is deze zomer welkom, alleen moet je je trip iets beter voorbereiden. De stad werkte met verschillende partners een plan uit om toch toeristen te kunnen ontvangen. Op drukke dagen komen er normaal tot 50.000 mensen aan zee. Dit jaar zullen er aan het strand nog maar 30.000 toegelaten worden. Meer kan nu eenmaal niet als je de regels rond social distancing wil respecteren. Reserveren dus. „Hoe dat reservatiesysteem in elkaar zit, moeten we nog precies bekijken”, zegt burgemeester Tommelein tegen VRT. „We zouden er voor willen zorgen dat Oostendenaars bijvoorbeeld iets eerder kunnen reserveren. Maar er zal zeker ook nog plek zijn voor dagjestoeristen. Die zullen dan alleen misschien niet meer op de dag zelf nog kunnen beslissen om naar Oostende te komen.”

Een plaats reserveren is gratis, maar het aantal plekken is beperkt. Minder drukke delen strand blijven vrij toegankelijk en het systeem wordt in juni getest. Geen naakte kluitjes

Eerder werd bekend dat het naaktstrand in het zuidelijker gelegen Bredene deze zomer gesloten blijft om te voorkomen dat blote badgasten op een kluitje liggen. Het naaktstrand in Bredene is het enige strand waar naaktrecreanten aan hun trekken komen aan de Belgische kust. Het is volgens de burgemeester te moeilijk om op dit stukje naturistenstrand de afstandsregels in acht te nemen.

Strandzeilen

De details moeten nog worden uitgewerkt, maar gekleurde strandzeilen zullen een belangrijke rol spelen in Oostende. Die maken het mogelijk om bepaalde stukken strand beter af te bakenen, zodat mensen op een veilige afstand van elkaar kunnen zitten. Om iedereen te helpen en er op toe te zien dat de veiligheidsmaatregelen correct worden nagevolgd, zal een beachteam worden ingezet dat samenwerkt met de strandpolitie.

